多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租

法國總統馬克宏（前中）2017年與家人參觀在讚法國動物園的大熊貓寶寶「圓夢」。（取材自觀察者網）

不同於多國因「養不起」而提前歸還向中國租借的大熊貓，法國選擇不一樣的作法。法國總統馬克宏 訪華，隨行訪問的有政府高官、60多位法國企業家及20多位法國文化界人士等，其中最特別的就屬熊貓動物園 園長。法媒稱，動物園園長此次隨訪的任務之一就是想續租大熊貓。

北晚在線報導，魯道夫·德洛德是法國博瓦勒動物園園長，曾於2019年陪同馬克宏訪問中國。博瓦勒動物園也是法國最大、也是法國唯一一家擁有大熊貓的動物園。

1973年，法國成為首批得到中國出借熊貓的國家之一。目前博瓦勒動物園共有五隻大熊貓：媽媽「歡歡」和爸爸「圓仔」、兒子「圓夢」（2017年出生）、雙胞胎女兒「歡黎黎」和「圓嘟嘟」（2021年出生）。

法國博瓦勒動物園園長德洛爾這次隨同法國總統馬克宏訪問中國。圖為德洛爾（右）當初陪同法國第一夫人見大熊貓「圓夢」。（路透）

不過，按照目前的標準協議，在中國境外出生的熊貓幼崽也屬於中國，待熊貓成年時（滿四歲），就會被送回中國。此外，「歡歡」和「圓仔」2012年從成都大熊貓繁育研究基地來到博瓦勒野生動物園，為期10年的合作計畫本應在2022年到期，但因疫情延遲到2024年，即將在明年到期。

法媒稱，德洛德此次隨訪的重要任務之一就是解決大熊貓的租借問題。

雖然大熊貓身價不菲，每年租借費高達80萬歐元（約87.9萬美元），再加上吃的竹子費用一年6萬歐元（約6.6萬美元），但作為「招牌」，大熊貓為博瓦勒動物園的營業額做出了巨大貢獻。