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科技戰延燒？中擬斥5億美元建海底電纜 與美別苗頭

中國新聞組／北京7日電

中國國有電信公司正開發一個價值5億美元的海底光纖互聯網電纜網路，擬連接亞洲、中東和歐洲，目的在與美國支持的類似項目互別苗頭。路透報導指出，這項計畫顯示，北京與華府愈演愈烈的科技戰可能會撕裂互聯網的結構。

報導指出，據直接了解該計畫的四名知情人士稱，這項計畫由中國電信集團有限公司（中國電信）、中國移動通信集團公司（中國移動）和中國聯合網路通信集團有限公司（中國聯通）3家主要電信業者籌劃，這是目前最先進和涵蓋面最廣的海底電纜網路之一。這四名消息人士要求不具名，他們未獲授權討論此一可能的商業機密。

此一名為EMA（歐洲－中東－亞洲）的擬議中網路，將連結香港與海南島，然後向新加坡、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、埃及和法國延伸。

知情人士稱，這條電纜將耗資約5億美元，將由中國的華海通信技術有限公司（HMN Technologies Co Ltd）製造和鋪設，中國科技巨擘華為技術有限公司持有華海前身的公司大部分股權。

據了解，美國商務部2021年12月制裁中國華海通信，指控該公司有意獲得美國技術以幫助解放軍實現現代化。

在上海證交所上巿公司亨通光電股份有限公司目前持有華海通信大部分股權。據上述知情人士，華海通信將獲中國政府補貼以執行這項計畫。 

中國電信、中國移動、中國聯通、華海通信和中國外交部未回覆置評請求。

中國主導的EMA計畫，意在與目前正由美國公司SubCom LLC鋪設的SeaMeWe-6（東南亞－中東－西歐6號）海底電纜直接競爭。SeaMeWe-6電纜也將從新加坡連到法國，途經巴基斯坦、沙烏地、埃及和沿線數國。

海底電纜承載著95%以上國際互聯網流量，這些容易受入侵的電纜，已成美中競爭極具影響力的武器；路透上月就揭示美國政府擔心北京竊聽互聯網數據，過去四年成功阻擋一些中國海外海底電纜項目。

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