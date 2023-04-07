抗美？ 中國擬禁稀土高性能磁鐵技術出口

中國考慮禁止特定稀土磁鐵技術的出口，藉此反制美國在高科技領域的優勢。（路透）

美日荷聯手限制向中國出口相關晶片製造設備後，日經中文網報導，中國正在討論禁止出口用於生產用於電動汽車、風力渦輪機電機和其他產品，使用稀土 高性能磁鐵等的製造技術，預估最快可能將在今年內實施這項禁運措施。

報導指出，中國將透過在稀土領域掌握主導權來抗衡美國。中國商務部和科技部在2022年底發布的「中國禁止出口限制出口技術目錄」的修訂方案中，增加和修改了43項內容。

與2008年發布的清單和2020年的修訂版相比，透過詳細寫明技術條件加強監管，具體而言，針對禁止和限制出口的稀土的冶煉與加工等納入了詳細規定。

另外，對於製造使用稀土的高性能磁鐵所需的合金等，也規定禁止和限制事項。目前已結束面向專家等的公開徵求意見工作，預計最早將在今年內完成修訂。

2010年，中國因釣魚台主權爭議而暫停向日本 出口稀土，日本專精於生產高性能磁鐵，而美國則生產使用這些磁鐵的產品；中方抵制引起了日美兩國在經濟安全方面的警覺，此後，華府開始在美國本土建立稀土供應鏈 。

根據美國地質調查局（USGS）指出，在全球稀土生產中、中國比重雖從十年前的約九成降至2022年的約七成，不過中國在精煉、加工領域持續掌控主導權，美國生產的稀土大多出口至中國精煉再進口回美國。

隨著中美對立的尖銳化，美國、日本正建構不依賴中國的稀土供應鏈，同時加強先進晶片的對中國出口管制，遏制中國在高科技領域抬頭，而中國領導層則力爭使本國成為能與美國抗衡的「製造強國」。由於在半導體領域處於劣勢，日本資源行業相關人士觀點認為，中國「或將稀土視為日美的弱點，作為談判籌碼加以利用」。

半導體領域和軍工領域，正是稀土的重點應用領域，稀土在半導體領域幾乎無處不在，甚至是應用電動車的電動馬達等。

具體來說，半導體製造的過程需要鐳射切割以及光刻機光源，這涉及到一種雷射晶體，而在眾多種類的雷射晶體中，90%以上需要摻入稀土元素來啟動離子。稀土在半導體行業的應用遠不止於此，稀土中的鋱元素，可以作為磁光貯存材料，用到稀土這種材料製作的磁光碟，其存儲能力能比之前提高10-15倍。