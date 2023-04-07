中國駐美大使空懸逾3個月 美學者：北京表達不滿

中國外交部副部長謝鋒被視為是駐美大使的熱門人選。（取材自中國外交部官網）

中國駐美國大使已空懸超過3個月，這是1979年中美關係正常化以來懸宕最久的一次，凸顯當前兩國關係鬧僵，專家認為這是北京 在故弄玄虛，「就是要讓美方知道北京很不悅」。

中央社引述南華早報報導，上回這個職位長期空懸是在1995年6月，當時北京當局召回李道豫兩個月，此前華府 同意中華民國前總統李登輝在台灣總統大選前訪美。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」顧問傅瑞偉表示，想必北京正在全面檢討該怎麼辦，並思索這段外交關係是否值得投入。

各方認為，接替中國外交部長秦剛出使美國的人選，就是他的副手之一謝鋒，北京至今尚未正式布達，但跡象顯示應該八九不離十，因3月24日美國高層訪中，由謝鋒擔綱代表當局的要角會晤對方。

美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱志群表示，北京沒有參議院，沒有國會聽證，（人選）定了就是定了，想必是北京在故弄玄虛，以表達對美方的不滿。

至於美中目前到底有多麼僵，可從甫卸任駐美大使的秦剛遭受的難堪，一窺全貌；秦剛不僅接觸白宮高層官員受限，迫使他得耗費很多時間於剪綵並會晤美國地方層級的官員，凸顯雙邊關係實在不佳，但白宮矢口否認。

而華府和北京互給對方臉色看的癥結點之一則是台灣問題，即使華府裡許多官員認為，有必要捍衛民主台灣對抗極權威脅，中國卻視為危及主權。

中國心結還包括，美國對台軍售不斷加碼，美台官員的接觸日益密切，此外，今年2月，布林肯 與中國外交一把手王毅在日內瓦公然槓上，去年布林肯則是與楊潔篪在阿拉斯加州唇槍舌劍。

一名熟悉布林肯訪華計畫的美國官員匿名透露，雖然對出訪中國尚未定案，但布林肯將於4月中旬訪問亞洲，並有可能在期間短暫造訪中國。因此美官員普遍認為，若中國政府同意布林肯訪華，尤其若安排他會晤習近平，才可能為美中關係開闢更多溝通的空間。