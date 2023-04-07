馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦

鞏俐與法籍著名音樂人丈夫，一起出席馬克宏訪中第一天行程中的「中法文化之春」開幕式。(取材自微博)

法國總統馬克宏 5日帶著「豪華陣容」訪問中國，隨行團員除政商界高層引起關注，中國女星鞏俐及其法國著名音樂人夫婿，也成了焦點。此外，媒體發現在隨團成員中還有一名動物園 園長，原來續租大熊貓也是馬克宏此趟任務之一。

香港01報導，4月5日晚，剛剛抵達中國進行國事訪問的馬克宏現身北京一間美術館，出席第17屆「中法文化之春」藝術節開幕式。活動現場，擔任揭幕嘉賓的馬克宏與本屆藝術節宣傳大使、中國演員黃渤同台亮相。

與馬克宏一同到訪中國的鞏俐和老公Jean-Michel Jarre也現身觀眾席，為活動捧場。

當晚現場氛圍輕鬆，黃渤用法文講話時，偷看寫在手心的「法文秘笈」，成功逗笑眾人。馬克宏也笑著走到黃渤身邊，兩人握手交談；馬克宏還親自糾正黃渤的法文發音。二人的互動成為當晚亮點，觀眾席上的鞏俐夫婦也多次鼓掌，現場笑聲一片。

另據九派新聞報導，在馬克宏訪中的隨行文化界人士中，包括了法國博瓦勒動物園（ZooParc de Beauval）園長魯道夫·德洛德（Rodolphe Delord）等人。

德洛德曾於2019年陪同馬克宏夫婦訪問中國。博瓦勒動物園是法國最大的、也是法國唯一一家擁有大熊貓的動物園。

1973年，法國成為首批得到中國出借熊貓的國家之一。目前，博瓦勒動物園共有5隻大熊貓：媽媽「歡歡」和爸爸「圓仔」（2012年抵法）、兒子「圓夢」（2017年出生）、雙胞胎女兒「歡黎黎」和「圓嘟嘟」（2021年出生）。

按照協議，在中國境外出生的熊貓幼崽也屬於中國，待熊貓成年時（滿四歲），就會被送回中國。此外，「歡歡」和「圓仔」為期10年的中法大熊貓繁育合作計畫本應在2022年到期，但因疫情 延遲到2024年，即將在明年到期。

法媒稱，德洛德此次隨訪的重要任務之一就是解決大熊貓的租借問題。

雖然大熊貓身價不菲，每年租借費高達80萬歐元，再加上吃的竹子費用一年6萬歐元，但作為「招牌」，在新冠疫情爆發前，博瓦勒動物園年營業額已高達6400萬歐元。