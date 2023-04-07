馬克宏訪中／中買160架空巴 法國大單到手

法商空中巴士集團將與中國航空業合作夥伴簽署新合作協議。(路透)

法國總統馬克宏 率60名法國企業高管組成的經貿團訪中，北京 回應大手筆採購，向法商空中巴士集團（Airbus）採購包括150架A320和10架A350客機。而空巴也加碼，將在空巴天津廠區建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力。

馬克宏6日會見中國國家主席習近平，馬克宏表態，法方反對「脫鉤斷鏈」，希望與中國打造更加穩健開放的供應鏈。

隨團的空巴行政總裁福里（Guillaume Faury）表示，6日在北京簽署協議，除向中國出售飛機訂單，將在天津建造第二條裝配線，實現在中產能翻倍。

澎湃新聞報導，空巴將與中國航空業合作夥伴簽署新合作協議。其中，與中國航空器材集團有限公司簽署160架空中客車民用飛機的批量採購協議，包括150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機。

空巴首席執行官福里與天津保稅區投資 有限公司、中國航空工業集團有限公司簽署協議，將在空巴天津廠建設第二條生產線，拓展A320系列飛機的總裝能力。

空巴將在天津建設第二條總裝線，二線將同樣具備A320和A321的生產能力，並計畫於2025年年底正式投入運營。福里表示，第二生產線的新建將使天津的生產線產能翻倍，更好地實現2026年空巴A320系列飛機月產75架的目標，屆時天津總裝線上將有70%的機型會是A321飛機。

他還表示，目前，空巴天津總裝線已經完成總裝超過600架A320系列飛機，空巴在中國的現役機隊數量有2000多架，這意味有30%的飛機都是在中國生產的。同時，空巴統計，建設第二條總裝線也意味著全球範圍內空巴的單通道飛機的總裝有20%是在天津進行。

這次與隨團的歐洲企業涵蓋能源、運輸和航空等領域。馬克宏在北京稱，歐洲必須抵制那些減少對華貿易和外交聯繫的言行，並稱考慮到中俄關係，與中方保持對話至關重要。