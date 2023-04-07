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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

馬克宏訪中／法總統晤習：相信你讓俄羅斯回歸理性

記者廖士鋒、國際中心／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩（右）與法國總統馬克宏（左）6日在北京與習近平會談。（美聯社）
歐盟執委會主席范德賴恩（右）與法國總統馬克宏（左）6日在北京與習近平會談。（美聯社）

法國總統馬克宏第二任期以來首度訪中，6日下午並與中國國家主席習近平會談。馬克宏在會談前告訴習近平：「我深信中國在促成和平上面扮演重大角色。俄羅斯對烏克蘭的侵略對（國際）穩定造成了打擊……我知道可以指望你讓俄羅斯回歸理性，讓所有人回到談判桌」。

習近平昨中午在北京人民大會堂東門外廣場舉行分列式歡迎馬克宏，在與馬克宏會談後，習近平再與馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行中法歐三方會晤。

與馬克宏會談後共同會見記者時，習近平表示，中方願同法方一道呼籲國際社會：保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動；盡快重啟和談，兼顧各方合理安全關切，尋求政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

據路透報導，馬克宏於雙邊會晤時強調，「我相信中國完全有能力可以讓俄羅斯回歸理性，並讓各方盡快回到談判桌上。

值得注意的是，習近平雖然主張和平解決俄烏紛爭，但未表態北京將敦促俄羅斯停戰。歐盟執委會主席范德賴恩表示，習近平願意在時機成熟時，致電烏克蘭總統澤倫斯基。澤倫斯基曾數度表示，希望能與習近平會面。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對此表示：「毫無疑問，中國具備十分有效而且優勢的潛力可從事調解。但烏克蘭情勢複雜，目前還沒有政治解決的可能性。此刻我們除了持續特別軍事行動，別無他法」。

與馬克宏同行的歐盟執委會主席范德賴恩稍後也跟習近平會談。她表示，「歐盟與中國關係非常複雜，如何管理將影響歐盟的繁榮與安全」。習近平則說，中方願與歐方全面重啟各層級交往。

CNBC分析，中國去年是歐盟最大的進口國，第三大出口國，經濟分量極重，尤其在俄烏戰爭爆發後。歐盟長期以來希望維持與中國的經貿關係，同時加強與美國的政治和文化關係。但隨著華府近年來大打「反中牌」，歐盟在能源及防務上更加仰賴美國，對中立場漸趨一致。馬克宏與范德賴恩，分別代表歐盟對北京的兩種思維。

習近平 馬克宏 歐盟

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