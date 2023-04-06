習近平與馬克宏會面：堅持穩定中法全面戰略夥伴關係

中國國家主席習近平6日與法國總統馬克宏會面。（新華社）

中國國家主席習近平 6日指出，當今世界正在經歷深刻的歷史之變，中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，作為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮。

中國央視新聞報導，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）6日繼續展開中國的國事訪問，歡迎儀式在北京天安門廣場舉行。習近平與馬克宏兩人檢閱了儀仗隊，兩人一同步入人民大會堂，開始正式的會談。

習近平表示，歡迎總統先生時隔3年多再次對中國進行國事訪問。3年多來，國際形勢變亂交織。在雙方共同努力下，中法關係保持積極穩健發展勢頭。

雙方透過線上線下各種方式保持高密度、高質量戰略溝通。兩國在抗擊新冠疫情中相互支持。中法雙邊貿易額實現較快增長，航空航天、農業食品等領域合作取得重要成果。兩國在氣候變化、生物多樣性、非洲發展等議題上密切溝通和協作。

與馬克宏同行的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）並未有出席儀式。兩人的訪問日程並不相同，馬克宏到訪3日，馮德萊恩則只有1天。兩人在稍早前與中國國務院 總理李強會面。

中國外交部表示，在兩人與習近平會面前，中歐關係已迅速與全面地恢復。馮德萊恩與習近平舉行會談，將為中歐未來關係設定新方向。