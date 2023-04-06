美日荷協議晶片出口禁令 北京向WTO告狀

世界貿易組織（WTO）3日至4日舉行貨物貿易理事會會議。中國在會上點名關切美國、日本和荷蘭有關晶片限制出口的協定。（新華社）

今年1月底傳出美日荷三國達成晶片 出口管制協議後，中國官方對此持續投以高度關注，並屢次表態反對。中國商務部 指出，一段時間以來，「個別國家」頻頻泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，持續加強對華半導體等產業打壓，嚴重悖離自由貿易原則和多邊貿易規則，嚴重違反世貿組織規定的基本義務，中國已向世貿組織提起訴訟。

據央視新聞報導，在世界貿易組織貨物貿易理事會4月3日至4日的會議上，中國代表對美日荷晶片出口限制的協定提出上述關切，並詢問這三個世貿組織成員，「該協定是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？」

報導稱，相關成員可能意識到協定違反世貿組織規則，「因此故意對該協定的內容保持低調」。

此前，針對日本 政府擬對23種半導體製造設備實施出口管制，中國商務部發言人則於4日表示「嚴重關切」。該發言人稱，日方擬議的措施，「本質上是在個別國家脅迫下對華實施的加害行為，不僅損害中國企業的正當合法權益，也會讓日本企業蒙受損失，損人害己」。

中國商務部並喊話日本「聽取理性聲音」，強調若日本「執意人為阻礙中日半導體產業合作」，中國將採取果斷措施，堅決維護自身合法權益。

中國駐日大使吳江浩3月29日已表態指，「如果屈從美國打壓，中日業界長期形成的產業鏈和彼此依存關係將受到巨大損害，日本半導體產業可能喪失中國中國這塊最大市場，自身發展的可持續性也將難以保障」。

荷蘭是全球光刻機巨頭艾斯摩爾（ASML）所在地，中國駐荷蘭大使談踐3月15日也對荷媒表示，「我們堅決反對這種行為。有關措施如果實施，將給中荷經貿合作和雙邊關係帶來負面影響」。他澄清，中國進口DUV是做民用存儲晶片，不是軍用邏輯晶片。

談踐還強調，「正在盡最大努力與荷蘭溝通，希望他們不會採取這些措施」，也警告道，「但這並不意味著，我們會吞下苦果。如果造成損害，我們當然會採取行動維護自身利益」。