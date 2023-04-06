馬克宏訪中／鞏俐夫婦同機隨行 粉絲：失蹤人口鞏皇回歸

穿著褐色大衣的鞏俐，隨法國總統馬克宏搭乘的專機從法國飛抵北京。(Getty Images)

法國總統馬克宏 乘坐的專機在5日下午抵達中國，知名女星鞏俐也出現在馬克宏的隨行代表團中，走在她前面的正是她的老公、法國音樂名家尚米歇爾雅爾。

央視報導，馬克宏對於這次訪中行程非常重視，隨行訪問的還有由多名法國政府高級官員、60多位法國企業家及20多位文化界人士組成的政府代表團。

多名網友注意到，從馬克宏專機機艙裡走出的隨行人員中，居然出現鞏俐與老公的身影；中國電影 人譚飛也第一時間在個人社交帳號轉發央視報導，截圖表示，「鞏俐夫婦隨同馬克宏來了北京 。」

有自稱法國翻譯的微博網友指出，此次馬克宏訪問團中，有多名與中國淵源頗深的法國著名藝術家，比如曾執導電影「狼圖騰」、與中國電影有深度合作的著名電影導演讓－雅克·阿諾，以及法國電子音樂先驅人物、上世紀80年代就曾在中國舉辦演出的尚米歇爾雅爾、即鞏俐老公等。

在央視新聞畫面曝光後，鞏俐的粉絲們紛紛分享這則消息，有人稱「失蹤人口鞏皇回歸」，並對著模糊的截圖感慨，「姐夫真的很貼心，一個人拎著兩個箱子悶頭朝前走，讓我們姐姐獨自美麗」。