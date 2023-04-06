馬克宏訪中／分析：法對中國經濟投信任票 不同意美做法

法國總統馬克宏4月5日至7日對中國進行國事訪問。這是4月5日下午，馬克宏抵達北京首都國際機場。(新華社)

法國總統馬克宏 與歐盟 委員會主席范德賴恩5日抵達北京 ，展開三天訪問，有分析稱，在美中摩擦加劇之際，馬克宏大張旗鼓地訪中並簽署協議顯得投機取巧，這也釋出其「對中國經濟投信任票，並發出法國不同意美國做法的訊息。另有媒體稱，馬克宏此行率「豪華陣容」抵京，釋放積極信號。

美國之音報導，馬克宏抵達北京時談及此次國事訪問時說，儘管歐洲與北京的貿易關係存在風險且不平衡，但歐洲絕不能與中國脫鉤。

過去幾年，因中歐關係惡化，中國又針對新冠大流行採取嚴格控制，迫使所有外交會議在線舉行。2021年倡導的中歐全面投資協議目前停滯不前，北京又拒絕就俄羅斯入侵烏克蘭問題譴責俄羅斯，導致中歐關係進一步緊張。

馬克宏目前在國內面臨反對改革養老金制度的民眾抗議，此次訪中為他帶來一些推進經濟的機會。他與一個約60人的商業代表團共赴北京，其中包括欲談判一筆飛機訂單的空中巴士公司、業務為電力及軌道的阿爾斯通公司及法國能源巨頭EDF 。

路透報導，一些分析人士認為，在美中摩擦加劇之際，馬克宏大張旗鼓地簽署協議顯得投機取巧。經濟諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）中國業務執行主編諾亞·巴金（Noah Barkin）說：「現在不是宣布商業交易或大型新投資的時候。」 他說： 「這實質上是對中國經濟投信任票，並發出法國不同意美國做法的信息。」

另據中新網報導，歐洲新聞台援引歐洲外交關係委員會政策研究員阿莉恰·巴楚爾斯卡的話稱，「馬克宏帶領這個商業代表團訪華，是在向中國發出信號，表明經濟合作在法國的議程中非常重要——對整個歐盟來說也是如此。」

據中新網指出，有法媒分析稱，對法國這樣的歐洲經濟大國而言，與中國維持貿易關係是重要的優先事項，馬克宏的此次訪華之行不僅會給法國帶來積極影響，更會給歐盟傳遞積極信號。