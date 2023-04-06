馬克宏訪中／稱與中對話不可或缺 不能讓俄獨占與北京對話

法國總統馬克宏飛抵北京後，隨即在法國駐華大使館內對法國人社區發表講話。（Getty Images）

法國總統馬克宏 5日下午抵達北京 後，隨即出席在法國大使館舉辦的在華法國人社區活動並發表講話。他強調，與中國的對話是不可或缺的，因為如果歐盟 將與中國對話的專屬權利讓給像是俄羅斯這樣的國家，「那我們就錯了」。

此外，在馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩5日抵達北京前，中國駐歐盟大使傅聰透露，已遭擱置多時的「中歐投資協定」，重啟協定「相關工作正在進行中」。

應中國國家主席習近平邀請，馬克宏將於5日至7日對中國進行國事訪問。范德賴恩也於同一時間訪問中國。這次是馬克宏就任法國總統後第三度訪問中國，也是他連任後首次訪華行。

據法廣與路透等媒體報導，馬克宏5日在法國大使館內的公開講話中表示，中國重申其對聯合國憲章的依附，而領土完整和國家主權是其中的一部分，他認為對領土完整和國家主權的捍衛，也意味著共同前進並努力尋找和平之路。

馬克宏稱，北京提出一項針對俄烏衝突的和平計畫，儘管他並不同意中國和平方案的所有內容，但中國提出的和平之路證明其參與解決衝突的意願。因此，「就算中國的和平方案並不是我們的備選項，它起碼也是中國承擔責任和努力開闢一條通往和平之路的意願的體現」。

馬克宏表示，他希望中方此舉能夠和其他方面一道，向烏克蘭人民提供實質性的幫助。因此，他認為與中國的對話是不可或缺的。

馬克宏預計6日與習近平舉行正式會晤。而在馬克宏到訪前，中國駐歐盟大使傅聰近日接受中國官媒環球電視網及金融時報、紐約時報等外媒專訪時透露，「中歐投資協定」重啟協定「相關工作正在進行中」

中國與歐盟於2020年底完成「中歐投資協定」談判，因新疆問題在2021年遭歐盟凍結後遲遲未能批准。

傅聰表示「這個問題曾長期凍結，現在正成為一個活躍的話題。更多人有意重啟協定，相關工作正在進行中」。他還強調，目前最大的障礙是「一些政客將這一問題政治化」，且還有第三方的因素，「你知道我說的是哪個國家」，但他亦指，「正在努力與歐盟的同事探討所有的選項」。

傅聰還指出，今年的中歐領導人會晤將在北京舉行，「本來雙方商定的是6月，後來我們聽說可能不行。目前還在等待歐方提出確切日期」。他強調，此次會晤「非常重要」，因為過去三年受疫情影響不能實體舉辦，「我們有很多事情可談」。

近期歐洲領導人相繼訪問北京。對於馬克宏與范德賴恩此次訪中。新京報引述中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建分析指，兩人代表著各自不同的國家和組織同時訪中，「屬於打破雙邊外交慣例的一種訪問形式，以往中歐之間並沒有過這樣的形式」，釋放出強調歐盟外交一致性的訊號。