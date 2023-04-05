紐時：歐洲領導人排隊直奔北京 美也擋不住

馬克宏（右）及范德賴恩在訪華前舉行工作會議。（美聯社）

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）5至7日訪問中國。馬克宏此行希望說服北京 不要支持俄羅斯侵略烏克蘭，也要避免疏遠中國這個重要貿易體。美媒指出，在中國經濟復甦後，歐洲國家領導人排隊訪華，美方對這種變化已無法掌控。

法廣網報導，這是馬克宏2019年以來首次訪華，也是一次集經濟、政治、文化和外交為一體的訪問行程，同行的有經濟，文化，外交和農業部長。馬克宏的目標包括維繫並重新平衡歐洲與中國的貿易關係，並捍衛法國在亞太地區的利益。

在戰略層面，針對俄烏衝突，馬克宏訪華前提出把雙方重新帶回「談判桌前」的目標，鼓勵中國繼續發揮促談的積極作用。總統辦公室一名不具名官員日前透露：「中國是全球唯一有能力立即、徹底影響這場衝突的國家，無論是朝什麼方向。」

在經貿交流領域，馬克宏帶領約60名商界領袖的代表團前往北京，其中包括空客（Airbus）及法國電力公司（EDF）以及多個奢侈品，銀行和諸多法國著名大公司在內等多個領域的高層領導人。

另據紐約時報 梳理中歐關係走向後發現，中俄雙邊會晤結束後，美國原本預想的中歐關係遇冷、大批國家倒向美國的情況並未出現。隨著中國經濟進入復甦期，並在和平解決俄烏問題上給出一條不一樣的道路，「儘管美國不斷招手，歐洲領導人們還是直奔北京而去」。