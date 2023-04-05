經貿回暖 港媒：中邀澳總理訪華 時間可能在9、10月

中陸與澳洲關係持續改善，有港媒引述消息報導，中方已原則上邀請澳洲總理艾班尼斯訪問北京。圖為艾班尼斯（左）去年11月在印尼G20峰會期間會見習近平。（美聯社）

中國與澳洲 關係持續改善之際，中國商務部 副部長兼國際貿易談判代表王受文3日與澳洲外交貿易部副祕書長茵德舉行會談，聚焦經貿議題，同時為下階段雙方貿易部長會面作準備。另據港媒引述接近中澳政府消息人士透露，中方已原則上邀請澳洲總理艾班尼斯訪問北京 ，時間可能在今年9月和10月左右。

近年中澳關係歷經起伏，2020年，雙邊關係緊張，中方對澳洲一系列出口商品包括葡萄酒、大麥、煤炭、木材和龍蝦，實施了高額關稅或其他限制。近期，兩國關係回暖，據財新網報導，今年初中國的澳煤進口實現「點對點放開」，今年2月中國從澳洲進口的煤炭為20.7萬噸，年比增加超過兩成，而1月時，進口數仍掛零。同時，中澳官方互動也逐漸增加。

就艾班尼斯可能於9月訪問中國，香港南華早報報導，這段時間正好是澳洲前總理惠特蘭訪問中國50周年。澳洲於1972年與北京建交，惠特蘭是首位訪中的澳洲總理。其中一位消息人士直言，「現在是回想起惠特蘭50年前訪問中國的時候了」。

報導引述接近中國政府消息人士補充說，北京也原則上向澳洲貿易部長法雷爾發出訪問的邀請，但是具體日期尚未確定。

中國商務部4日發布，王受文3日在北京與茵德舉行會談，就推進雙方經貿關係、妥善解決彼此重點經貿關切、加強新興領域合作等深入交換意見。

王受文指出，中澳經濟高度互補、開展經貿合作潛力很大，中國高度關注澳方加嚴對中企赴澳投資經營審查，以及對中國商品採取貿易救濟措施，希望澳方客觀公正、妥善處理相關個案，慎重採取相關措施，為中企提供公平、開放、非歧視的營商環境。