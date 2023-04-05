五角大廈：中核飛彈潛艦全天候巡弋南海 射程達美本土

美國國防部報告指，中國核飛彈潛艦全天候在南海巡弋。圖為中國094A晉級彈道飛彈核潛艦。（路透）

路透4日引述美國國防部去年11月發布的報告分析，中國已首度可以一年全天候不間斷地，至少維持一艘能夠發射核彈頭彈道飛彈 的潛艦在海中活動。這份174頁的報告評估，中國的六艘「晉級」核動力潛艦，正從海南島到南海，「幾乎連續不斷」地執行巡弋任務。分析家指稱，這些潛艦配備能攻擊美國本土、射程更遠的新型彈道飛彈。

這種能力增加了對美國及其友邦的壓力。分析師亦指出，中國核武力的迅速擴張，意味著美國軍事戰略的擘畫者首次必須對付兩個同樣擁有核武的對手：中國與俄羅斯。

儘管針對澳洲 核潛艦的「澳英美三方安全夥伴協議」（AUKUS deal），將使澳洲在未來20年間擁有首艘核潛艦，但中國的核彈道飛彈潛艦持續在海上巡弋，仍增加美國及其友邦在（軍事）資源上的消耗。

前述解放軍 潛艦新型態的巡弋方式，意味著在諸多領域的進步，包括後勤、指管（C2）與武器。武官、前潛艦軍官和安全分析師認為，這也凸顯中國開始以一種與美俄英法近幾十年年極為相同的做法，運作其彈道飛彈潛艦。

解放軍的「嚇阻巡弋」，使其即使陸基飛彈和陸基系統均被摧毀時，仍可威脅向敵方發動核反擊，嚇阻對手發動第一擊。

美國戰略司令部司令柯頓3月曾在國會聽證會中提到，中國潛艦現在正配備一種第三代飛彈巨浪-3型。估計射程逾1萬公里，還能攜帶多彈頭，從中國沿海發射，射程即可涵蓋美國本土。而過去都還認為直到中方下一代的096型潛艦在接下來幾年內下水時，預料才將在該型潛艦上部署巨浪-3型。