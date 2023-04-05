我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

五角大廈：中核飛彈潛艦全天候巡弋南海 射程達美本土

編譯馮克芸、茅毅／綜合報導
美國國防部報告指，中國核飛彈潛艦全天候在南海巡弋。圖為中國094A晉級彈道飛彈核潛艦。（路透）
美國國防部報告指，中國核飛彈潛艦全天候在南海巡弋。圖為中國094A晉級彈道飛彈核潛艦。（路透）

路透4日引述美國國防部去年11月發布的報告分析，中國已首度可以一年全天候不間斷地，至少維持一艘能夠發射核彈頭彈道飛彈的潛艦在海中活動。這份174頁的報告評估，中國的六艘「晉級」核動力潛艦，正從海南島到南海，「幾乎連續不斷」地執行巡弋任務。分析家指稱，這些潛艦配備能攻擊美國本土、射程更遠的新型彈道飛彈。

這種能力增加了對美國及其友邦的壓力。分析師亦指出，中國核武力的迅速擴張，意味著美國軍事戰略的擘畫者首次必須對付兩個同樣擁有核武的對手：中國與俄羅斯。

儘管針對澳洲核潛艦的「澳英美三方安全夥伴協議」（AUKUS deal），將使澳洲在未來20年間擁有首艘核潛艦，但中國的核彈道飛彈潛艦持續在海上巡弋，仍增加美國及其友邦在（軍事）資源上的消耗。

前述解放軍潛艦新型態的巡弋方式，意味著在諸多領域的進步，包括後勤、指管（C2）與武器。武官、前潛艦軍官和安全分析師認為，這也凸顯中國開始以一種與美俄英法近幾十年年極為相同的做法，運作其彈道飛彈潛艦。

解放軍的「嚇阻巡弋」，使其即使陸基飛彈和陸基系統均被摧毀時，仍可威脅向敵方發動核反擊，嚇阻對手發動第一擊。

美國戰略司令部司令柯頓3月曾在國會聽證會中提到，中國潛艦現在正配備一種第三代飛彈巨浪-3型。估計射程逾1萬公里，還能攜帶多彈頭，從中國沿海發射，射程即可涵蓋美國本土。而過去都還認為直到中方下一代的096型潛艦在接下來幾年內下水時，預料才將在該型潛艦上部署巨浪-3型。

彈道飛彈 澳洲 解放軍

上一則

馬克宏訪華前夕 路透披露：空客可望獲新訂單

下一則

莫德納CEO訪上海見陳吉寧 表態加速在滬投資

延伸閱讀

中國偵察氣球能蒐集情資與即時傳回？五角大廈：無法證實

中國偵察氣球能蒐集情資與即時傳回？五角大廈：無法證實
中國首度可維持飛彈核潛艦不間斷巡南海 對美形成大壓力

中國首度可維持飛彈核潛艦不間斷巡南海 對美形成大壓力
俄國太平洋艦隊將設特種潛艦隊 攜帶海神核魚雷

俄國太平洋艦隊將設特種潛艦隊 攜帶海神核魚雷
烏克蘭遭夜襲 哈爾科夫至少被6枚俄飛彈攻擊

烏克蘭遭夜襲 哈爾科夫至少被6枚俄飛彈攻擊

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人