馬克宏訪華前夕 路透披露：空客可望獲新訂單

法國總統馬克宏訪華前夕，傳出空客公司正與中國談判新一輪飛機訂單。圖為空客A320NEO飛機資料照片。(取材自觀察者網)

就在法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）訪華前夕，路透披露，歐洲飛機製造商空中客車公司（Airbus，另譯空巴）正與中國談判新一輪飛機訂單。馬克宏政府官員表示，「談判正在進行中」，而法國公司達成的任何協議，都不會只是先前宣布消息的「重新包裝」。業內人士則說，談判中有幾個需要變動的部分，細節尚未正式敲定。

觀察者網引述路透報導，這筆涉及數十架飛機的潛在交易，恰好發生在中美關係惡化之際。近年來，中國在飛機進口方面，對歐洲的空客「有所傾斜」。

受到消息傳出影響，空客的股價 表現出色，當天上漲了近2%。值得一提的是，空客雖是一家由歐洲多國政府所合資的企業，但法國在其中具有重要地位，法國政府還擁有空中客車11%的股份。

有外交人士指出，歐美國家的領導人出國訪問，經常會促成飛機採購協議，而這些協議也被視為外交關係的「晴雨表」。不過，相關消息也往往會因其額外的經濟因素而受到嚴格的審查。

去年7月，中國三大航空集團——南航、國航、東航 均公告，已與空客簽訂購買協議，將分別向空客公司購買96架、96架、100架A320NEO系列飛機，基本價格分別約為122.48億美元、122.13億美元、127.96億美元。

彭博社當時表示，這是空客公司有史以來最大的訂單之一，有助於鞏固空客在華市場地位，對空客的「老對手」——美國波音公司造成巨大衝擊。

路透還披露，此次談判還可能涉及空客在中國的工業業務。自2008年以來，空客在中國擁有著一條單通道飛機的裝配線，該公司正在全球範圍內增加產能，以支撐其到2026年將飛機產量增加50%的計畫。