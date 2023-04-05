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教宗未授權 中單方面任命上海教區主教

中國新聞組／北京5日電
53歲沈斌被「中國天主教主教團」自封為上海教區主教。（取材自中國「天主教海門教區」官網）
53歲沈斌被「中國天主教主教團」自封為上海教區主教。（取材自中國「天主教海門教區」官網）

天主教媒體亞洲新聞報導，中國天主教主教團主席沈斌昨接任上海教區主教，這項任命未獲教宗同意，中方此項「單方面」行動，形同公然撕毀2018年梵中簽署的主教任命協議。梵蒂岡尚未對此次任命作出回應。

中央社引述亞洲新聞（AsiaNews）報導，兼任中國政協常委的沈斌昨自封為上海教區主教，他的任命函來自他本身率領的中國天主教主教團，而非如羅馬天主教教義所規定，主教任命的授權必須來自教宗。

據報導，梵蒂岡消息指出，這項任命案是中方單方面行動，沒有獲得教宗同意，且上海天主教社群也對這個缺乏教宗授權的任命案，感到震驚痛心。

報導指出，中國天主教主教團是不受教廷承認的組織，且完全附屬於中方。

梵中2018年簽署主教任命協議，內容雖未公開，但教宗與教廷高層曾多次透露，中方同意讓教宗對中國主教任命有「最後決定權」。多數天主教媒體曾分析，中方是盼藉梵中協議牽制教廷，避免教宗在新疆、香港等迫害人權議題上批判北京

中方已非首次無視梵中主教任命協議。去年11月26日，梵蒂岡曾發聲明，對於中國任命彭衛照為江西教區輔理主教表達「意外及遺憾」，並稱「江西教區未獲聖座承認」。

報導說，教廷與中方長期未對上海教區主教人選達成共識。而沈斌在就職時絕口未提教宗，反強調將堅決貫徹中方指示。

教宗 社群 北京

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