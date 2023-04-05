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中國重新命名邊境11地名 印度拒絕接受

中國新聞組／北京5日電
中國民政部2日發布公告，宣布藏南地區第三批地名「標準化處理」名單，印度外交部對此重申「立即拒絕」這些名稱。圖為阿魯納查省。（ 路透資料照片）
中國民政部2日發布公告，宣布藏南地區第三批地名「標準化處理」名單，印度外交部對此重申「立即拒絕」這些名稱。圖為阿魯納查省。（ 路透資料照片）

中國與印度存在邊界與領土爭議，中國最近為喜馬拉雅一帶11個地區重新命名，以宣示主權。印度政府4日重申拒絕接受命名，強調相關地區是印度「不可分割」的領土；中國外交部則回應稱「這完全是中國主權範圍之內的事情。」

中國民政部2日發布公告，宣布藏南地區第3批地名「標準化處理」名單，被重新命名的地方總共11個。

印度多家媒體報導，印度外交部發表聲明表示，這並非中國第一次作這種嘗試，重申「立即拒絕」這些名稱。

聲明說：「阿魯納查省一向是、也一直會是印度完整且不可分割的領土部分，自訂創造地名的嘗試不會改變這個事實。」

中央社報導，印中爭議邊界超過3488公里，其中，中國稱的藏南地區，印度稱為阿魯納查省，且實質治理中。

早在2017年，中國政府就發布「藏南地區」第一批6個地名的標準化名稱，2021年12月又發布第2批標準化地名。

去年12月，中印士兵在阿魯納查省的達旺地區發生衝突，造成數人受傷，無人死亡。

另據北京日報客戶端報導，外交部發言人毛寧4日主持例行記者會。有記者提問，據報道，印方指責中方宣布將藏南地區的11個地方重命名，中方對此有何評論？

毛寧表示，藏南地區是中國領土，根據國務院地名管理的有關規定，中國政府主管部門對我國藏南地區的部分地名進行了標準化處理，這完全是中國主權範圍之內的事情。

印度 國務院 北京

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