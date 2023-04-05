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李強與俄總理通話 推中俄務實合作新局

中國新聞組／北京5日電
中國國務院總理李強4日與俄羅斯總理米舒斯京通電話。圖為李強近日在海南博鰲同出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）
中國國務院總理李強4日與俄羅斯總理米舒斯京通電話。圖為李強近日在海南博鰲同出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。（中新社）

中國國務院總理李強昨天與俄羅斯總理米舒斯京通電話。央視報導，李強表示，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展。中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅持相互尊重、相互信任、互利共贏。

他提到，中國國家主席習近平不久前訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普亭共同擘畫了雙邊關係發展的新藍圖，為兩國合作指明新方向。兩國政府部門要落實好兩國元首達成的重要共識，推動中俄務實合作不斷取得新發展。

據報導，米舒斯京表示，當前俄中關係處於歷史最高水平。「習近平主席對俄進行國事訪問取得圓滿成功，開啟了俄中關係新篇章。」

他指出，俄方珍視俄中全面戰略協作夥伴關係，願同中方加強睦鄰友好，深化務實合作，推動兩國共同發展。

此外，中國外交部發言人毛寧昨主持例行記者會。有記者提問，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，中方在促進烏克蘭危機和平解決過程中應該發揮建設性作用，並呼籲中方遏制俄羅斯在烏克蘭的行動。中方有何評論？

毛寧回應，中國不是烏克蘭危機的當事方，中方是危機和平解決的堅定支持者和積極推動者。中方願同歐方就政治解決危機溝通交流，也期待歐方展現戰略自主和政治智慧，朝著實現歐洲長治久安邁出堅定的步伐。

俄羅斯 烏克蘭 李強

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