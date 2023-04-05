中駐歐大使：中烏會談不排除任何可能

中國駐歐盟使團團長傅聰表示，中烏兩國外長曾在多個場合會談，中方正與烏方一起努力實現和平。（新華社）

中國駐歐盟 使團4日發布駐歐盟使團團長傅聰接受英媒專訪文章，對於英媒關切的「中方未與澤倫斯基 進行對話」一事，傅聰稱兩國外長曾在多個場合會談，中方正與烏方一起努力實現和平。在會談方面，不排除任何可能性。傅聰並強調，歐洲發展對美關係不能以犧牲中國為代價。

北京日報引述金融時報報導，傅聰先闡明中方在烏克蘭 危機上的立場，可以歸結為「和平」。中方認為目前當務之急是停火止戰、挽救生命。

傅聰提到，中方主張和平談判，希望各國領土完整都得到尊重，各方合理安全關切都應得到尊重，應該遵守包括「聯合國憲章」在內的所有國際法。「我們確實希望能夠停火開始談判。這就是我們的立場」。

傅聰指出，理解一些歐洲國家與中方有不同看法。但實際上，歐盟官員表示，無論中歐之間存在什麼分歧，都有一個共同想法，那就是應該盡最大努力實現和平。

傅聰強調，歐盟將歐中關係與烏克蘭危機捆綁並不是理性做法。事實上，中國也是這場危機的受害者。中國對外貿易和中烏關係，都遭受了不利影響。

報導指出，傅聰提到中國既是俄羅斯的朋友，也是烏克蘭的朋友。他不認為中國對烏立場應成為中歐關係的轉折點。中俄關係不結盟、不對抗、不針對第三方，不是軍事同盟。中方不是在所有問題上都與俄羅斯意見一致。中俄關係不受制於第三方，這同樣適用於中歐關係。

傅聰也稱，中國並不是唯一持這種立場的國家。世界上有100多個國家，包括印度、巴西、南非等許多國家，他們採取了相似立場，卻沒有看到歐洲說他與這些國家的關係取決於們在烏克蘭危機上的態度或立場，「為什麼要對中國這樣做呢？」

烏克蘭總統澤倫斯基日前接受美聯社專訪時喊話，希望中國國家主席習近平可以造訪烏克蘭，隨後西班牙總理桑傑士訪問北京時，也當面鼓勵習與澤倫斯基對話。但對於習近平是否會接受邀請訪問烏克蘭，傅聰並不清楚。

對於中歐美三方關係，傅聰強調，中歐關係有個非常重要的第三方，那就是美國。美國向歐洲國家施加壓力，迫使歐洲與中國「脫鉤」，這已經不是什麼祕密。