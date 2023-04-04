中國首度可維持飛彈核潛艦不間斷巡南海 對美形成大壓力

中國094A晉級彈道飛彈核潛艦曾在2018年4月12日於南海舉行的軍事展演中現蹤。（路透）

路透4日引述美國國防部 去年11月發布的一份報告分析指出，中國已有能力在任何時間皆至少有1艘彈道飛彈 核潛艦在海上執勤，這是有史以來頭一遭，對美國及其盟國形成壓力。

熟知海軍作業的美國軍事官員及安全專家說，那份長達174頁的報告當初發布時幾乎未引起關注，但報告中顯示中方能力出現重大進步。報告中評估，中方6艘晉級（Jin-class）核潛艦，從海南島到南海，「幾乎連續不斷」地執行巡邏任務。分析家說，這些潛艦上配備足以打到美國本土的新型較長程彈道飛彈。

儘管美英澳三國的Aukus協議，將使澳洲 在未來20年內派出他們第一艘核潛艦，中方潛艦持續在海上巡邏，增加了美國及其盟國在各項資源上的緊張。

中方那些核潛艦的巡邏，暗示他們在許多方面的進步，包括後勤、指揮及控制、武器。安全專家及軍事官員說，這也顯示中國開始以一種與美、俄、英、法等國數十年來相同的方式，操作其彈道飛彈潛艦。

中方的「威嚇巡邏」，可容他們就算是陸基飛彈及系統都被摧毀時，仍可發動核反擊。根據傳統核原則，這將嚇阻對手率先發動攻擊。

路透還說，美國戰略司令部司令柯頓（Anthony Cotton）今年3月曾在國會聽證會上說，中國潛艦現在配備了1枚第三代飛彈JL-3。國防部的上述報告中指出，此飛彈估計射程超過1萬公里，且攜帶多彈頭，首度可從中國沿海打到美國本土。

針對美國國防部的報告及中方潛艦部署，中國國防部並未回應媒體記者的詢問。美國國防部也未就其先前評估、中方部署對美方形成作戰上的挑戰等，發表看法。