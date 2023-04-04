日外相訪中為何受重視？中學者：北京高層「苦口婆心」

中共外事辦主任王毅（右）2日在北京會見林芳正，呼籲雙方共同把中日關係改善好、發展好。（取材自中國外交部官網）

日本 外相林芳正日前甫完成訪問中國的行程，由於這次訪問推遲多次，至今方才成行，對雙邊關係的影響也備受矚目。中國學者認為，在北京 高層與林芳正幾場會談中，全面闡述對日方的關切及對雙邊關係看法，「可謂是苦口婆心，語重心長」。

湖北衛視旗下「長江新聞號」3日刊出對中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇的專訪，他解讀這次北京對林芳正給予「高規格禮遇」，中國總理李強、中共外事辦主任王毅 、中國外長秦剛分別跟林芳正會見會談，凸顯北京對雙邊關係的高度重視，「從會見會談的內容看，中方全面闡述了對兩國關係的看法以及對日方的關切，可謂是苦口婆心，語重心長」。

項昊宇表示，林芳正曾經長期擔任「中日友好議員聯盟」會長，也曾在美國留學工作，既是「知華派」，也是「美國通」，對中日關係的重要性有充分認識。但在日本右翼保守勢力坐大、擔心被貼上「親華」標籤下，林芳正擔任外相近一年半後，才實現訪陸，「只能說是姍姍來遲」。

項昊宇認為，林芳正這次訪中，有利於緩和兩國間的緊張氣氛，對於遏制兩國關係下滑勢頭有積極作用。「但這次訪問並不意味著日本對華政策的積極轉變，中日關係的前景仍然不容樂觀」。

另外，澎湃新聞則引述上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰解讀指，林芳正談及一些敏感議題，是為了向美國展示姿態，也對日本國內有所交代，「不過這些都不是實質性問題，從中方三位高官接見足以看出，雙方的重點還是在溝通如何改善中日關係」。

廉德瑰認為，在中美博弈的背景下，北京還是比較重視日本的作用，不希望日本完全站在美國一邊，希望日本在維持其所日美同盟基礎上，能夠理性維持相對中立的態度。在中日關係上選擇正確的道路。

中國國際問題研究院研究員姜躍春則提到，在領土領海問題上，容易發生擦槍走火等突發事件，建成海空聯絡機制直通電話線路，說明雙方還是有穩定雙邊關係的共同需求及管控分歧的共同意願。但不可否定的是，「在日方看來，中國崛起仍將是未來亞太地區的不確定因素之一，因此它會全力配合美國的對華遏制戰略」。

姜躍春說，「由於兩國關係的複雜性，未來摩擦與合作，鬥爭與管控同時演進、曲折向前，這可能成為未來中日關係發展的新常態」。