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馬克宏訪華前 歐盟官員籲停止對中天真 法媒：謊言帝國

中國新聞組／北京4日電
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）
重點周刊（Le Point）3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」。（取材自臉書）

中方昨天宣布法國總統馬克宏與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩4月5日至7日將造訪中國、會晤中國國家主席習近平。在兩人行程確定之前，歐盟官員布勒東在受訪時呼籲，歐洲須停止對中國天真；法國重點周刊（Le Point）則以中國為封面，稱「謊言帝國」。

馬克宏出訪在即，歐盟執行委員會負責內部市場政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）1日接受法國廣播電台（Radio France）旗下電台專訪，呼籲「歐洲應停止天真」。

布勒東重申，歐洲對中國關係的原則如2019年所定，是合作夥伴，但也是體制對手，因此歐洲現在最重要的是展現出面對體制對手的言行。他強調必須停止天真，讓中國遵守規範。

他希望這次馬克宏與范德賴恩帶去訊息，告訴中國「如今要進入歐洲內部市場，必須遵守嚴格條件，而歐洲市場對中國非常重要」。

布勒東希望歐洲對中國態度堅定，運用自己的優勢，「我們有權力關係，只需要意識到這點，以便採取有效的外交關係」。

他也說：「倘若歐洲內部市場對中國關上大門—我當然不希望—那將使中國國內生產毛額減少四到五個百分點，帶來無法緩解的大型社會危機。」

布勒東提及中國的「一帶一路」，表示中國「做了很多宣傳，然而卻言行不一，還記得『戰狼』吧？一帶一路打了很多宣傳，但如今互相詢問，就知道大多以失敗告終」。

智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-François Di Meglio）在2日法國國際廣播電台的專訪中則不謀而合。他說，馬克宏與企業代表正在「重新調整」歐中關係，出訪的潛在訊息不在於想要進攻中國市場，「而是強調中國成長減緩，需要我們」。

隨著馬克宏出訪，因國內退休制度改革爭議而沉寂一時的中國議題再度進入公眾討論。重點周刊3月30日出刊的封面故事是中國，標題為「謊言帝國」；快訊周刊（L'Express）本周的雜誌封面則是「TikTok：人民公敵」。

快訊周刊從青少年成癮、資訊盜取、個人資料外洩、虛假消息方面以多篇報導討論TikTok，呼應法國方於3月24日宣達公務員禁止在公務設備內使用TikTok的命令，以及正在進行中的TikTok參議院調查案。

重點周刊則以「中國：謊言與隱瞞之國」、「習近平：新世界秩序建造者」、「不透明度為中國策略資產」三篇報導與專訪解析中國政權。

在第一篇報導中，重點周刊整理北京政權在新冠病毒來源上的各種謊言與隱瞞、中國使吹哨者噤聲，以及武漢實驗室病毒外洩的可能性等，「對透明度的否定是習近平中國運作的特色」。

據報導，法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchâtel）指出，習近平新任期的首要之務是「改變台海現狀」，而現階段的任務是「影響台灣明年1月的總統選舉結果」。

杜懋之預期選舉後，北京會對台灣加強施壓，「軍事危機是可能的。升溫至戰爭不是最可能的發展，但也不能排除」。

馬克宏 習近平 TikTok

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