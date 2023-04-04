中媒：日本外相林芳正訪華 中國提9明確要求

中國國務院總理李強2日在北京中南海紫光閣會見來華訪問的日本外相林芳正。(新華社)

日本 外相林芳正旋風式訪華兩天，2日接連會見中國國務院總理李強、中央外事辦主任王毅 ，並與中國國務委員兼外長秦剛 ，超規格的會見反映出北京對林芳正訪問的重視程度。新華社旗下自媒體「牛彈琴」分析三場談話，從兩國交往、半導體至台灣問題，中國對日方至少明確了九個要求。

「牛彈琴」指出，對於三年多來第一位訪華的日本外相，中國給予林芳正充分的尊重和禮遇。李強親自出面，王毅、秦剛與其會見。秦剛並與林芳正共進午餐，王毅和他共用晚餐。上一次訪華的日本外相是2019年12月的茂木敏充。

牛彈琴指出，看這三場會見中，李強講得比較簡潔積極，王毅和秦剛講得很直白和坦率，秦剛一些問題談得尤其詳細。

在外交層面，中方至少九個明確要求。第一是要求日本對華外交別短視。王毅說，當前中日關係保持總體穩定，但不時出現各種雜音和干擾。根本原因在於日國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。

第二，日本要不忘初心，王毅指日方應以實際行動將兩國互為合作夥伴、互不構成威脅的重要共識落到實處。

第三，日本不要拉幫結派。泰剛談到，和平共處、友好合作是中日唯一選擇。第四，日本要重信守諾。泰剛說，中日四個政治文件奠定了兩國關係政治法律基礎。第五，日本要拿出智慧和擔當。中方希望日方樹立正確對華認知，為兩國關係排障減負。

第六，日本對福島核污染水排海問題要負責任。第七，則是日本不得插手台灣問題。

第八，日本不應為虎作倀。在半導體問題上，泰剛說，封鎖只會進一步促進中國自力更生的決心。最後第九是日本要擺正自己的位置，日本是七國集團成員，應引導會議基調和方向，多做有利於地區和平的事。