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WSJ：中企得標克國港口項目 美國、歐盟施壓攔下

中國新聞組／北京4日電
克羅埃西亞里耶卡港。(取材自觀察者網／華爾街日報供圖)
克羅埃西亞里耶卡港。(取材自觀察者網／華爾街日報供圖)

美媒報導，在美國「幕後積極運作」及施壓下，3年前由中國3家國有公司贏得的克羅埃西亞為期50年的里耶卡港口改造項目最後得而復失，被克羅埃西亞取消，並轉而由丹麥和本國公司投標獲得。

華爾街日報(WSJ)報導指出，中國商務部發布的「對外投資合作國別（地區）指南-克羅埃西亞（2021年版）」（下稱「指南」）提到，克政府近年來規畫了里耶卡門戶項目（Rijeka Gateway Project），努力將其建設成為歐洲交通運輸門戶。這是一個包括集裝箱碼頭、客運碼頭、城市內陸鐵路和公路交通等在內的大型綜合基礎設施項目，建設總金額達1.99億歐元(約14.92億人民幣、2.16億美元)。

該項目計畫改造更新和新建兩個集裝箱碼頭，以達到120萬標準箱的年儲運能力。二期投資建設及碼頭運營，採取特許經營權國際公開招投標形式，曾經兩度招標未中標。2019年第3次招標，寧波舟山港股份有限公司、天津港海外控股有限公司和中國路橋工程有限責任公司所組成的聯營體贏得競標。

報導指出，這一項目在中國國有企業贏得標的後，就引起了華盛頓的警覺，項目所涉的里耶卡港口是一個深水港，可以很容易地進入中歐市場。

據報導，華盛頓方面利用幕後的外交、解密情報和其他手段說服了作為北約成員國的克羅埃西亞政府。此外，歐盟也曾「悄悄施壓」。克羅埃西亞在2021年1月，在沒有解釋的情況下，取消了中國企業獲得的標的合同，同時轉而重新招標。克羅埃西亞交通部長Oleg Butkovic事後對媒體表示，這個過程沒有直接干預，但存在一些暗示。

報導稱，過往從未有媒體披露過美方此次阻撓行動的細節，此番報導讓人得以窺見美國官員是如何在更廣泛的戰略下運作，以「對抗中國在歐洲的影響力」。對此，中國駐巴基斯坦大使館文化參贊兼巴基斯坦中國文化中心主任張和清本月3日在推特上嚴厲譴責美西方國家的無端打壓。「何其荒謬！美國應該感到羞愧！」

報導指出，美國政府多次遊說歐洲政府限制中國對戰略基礎設施的投資，包括港口和鐵路、能源網和半導體工廠等，其中影響最為廣泛的項目要數華為公司在歐洲的網絡建設。

報導強調，中國一直在擴大包括西班牙、比利時和希臘等國在內的歐洲各地港口的權益。去年，中國想要大比例入股德國漢堡港的計畫也遭到美國的阻撓。

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