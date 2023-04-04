中媒：歐盟主席硬要跟著馬克宏訪華 來者不善

歐盟委員會主席范德賴恩將與法國總統馬克宏同行訪華。(路透)

據中國外交部網站訊息，發言人華春瑩 宣布，應中國國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏 將於4月5日至7日，對中國進行國事訪問。中媒報導，馬克宏將與歐盟委員會主席范德賴恩同行訪華，值得一提的是，范德賴恩疑似硬跟著來，被指來者不善。

根據「國防時報看點」報導，馬克宏訪華是受中方邀請，而馮德萊恩訪華是「經中歐雙方商定」。據了解，通常外國領導人訪華都是受中方邀請，在彰顯雙方友好的同時，也表達了中方的認可。然而范德賴恩此次來訪卻顯得格格不入。

這還要追溯到范德萊恩上周關於「中歐未來關係」的演講內容。她在演講的開頭先是吹捧中國擁有「悠久的歷史」、「尖端的科技」，並充分肯定了中國的脫貧成果。

但她隨後話鋒一轉，稱「中國對烏克蘭戰爭將作出怎樣的反應，決定了歐中關係未來的走向」，並稱中國在南海、東海以及中印邊境 展現出堅決的立場「直接影響了周邊國家的利益」，還涵蓋了一系列其他涉華謊言，這些「都將成為歐洲判斷能夠與中國合作到什麼程度的指標」。

范德賴恩之後的一大段演講內容的基調，基本就是鼓吹「中國威脅」，並表示歐洲國家應該改變對華策略、降低對中國的依賴，「否則中國就會利用其經濟影響力從小國處牟取利益」。

「國防時報看點」文章評論指出，范德賴恩訪華之前作出如此表態，顯然是來者不善。同時可以料想，范德萊恩甚至可能沒有受到中方的邀請，是「死皮賴臉」硬要訪華的。儘管她也表示不能與中國「脫鉤」，但她的其他言論不得不引起中方的警惕。