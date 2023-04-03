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中官媒：中對日提9個明確要求 包含不得插手台灣問題

記者陳政錄／即時報導
中國中央外事辦主任王毅（右）2日在北京會見日本外相林芳正。 （新華社）
中國中央外事辦主任王毅（右）2日在北京會見日本外相林芳正。 （新華社）

日本外相林芳正1、2日訪華，2日一連會見中國國務院總理李強、中共外事辦主任王毅，與中國國務委員兼外長秦剛會談。對於此行成果，有中國官媒背景的公眾號「牛彈琴」撰文指出，中國對日本提出了九個「明確要求」，包括對華外交別短視、不得插手台灣問題、不應為虎作倀等。

「牛彈琴」有中國官媒新華社背景，在林芳正結束訪華行程後，刊出以「這一次面對面，中國對日本提出九個明確要求」為題的文章，做出上述表示。但文章也稱，要求歸要求，中國對於三年多來首位訪華的日本外相，仍給予充分尊重和待遇，包括秦剛與他共進午餐，王毅與他共用晚餐。

「九個要求」，分別是日本對華外交別短視、要不忘初心、不要拉幫結派、要重信守諾、要拿出智慧和擔當、要負責任、不得插手台灣問題、不應為虎作倀和要擺正自己的位置。

文章引述，王毅當著林芳正的面說，當前中日關係不時出現各種雜音和干擾，根本原因在日本國內一些勢力刻意追隨美國的錯誤對華政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁。「此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的。」

文章評論，「這段話，就相當直白、坦率」，王毅是著名的日本通，正因為相當了解，才說此重話。

文章繼續引述王毅、秦剛表示，希望日本回歸締約初心，落實兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識，和告訴日方拉幫結派無助於解決問題，「和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇」。牛彈琴強調，拉幫結派、喊話施壓只會加深彼此隔閡。

對於秦剛表示，中方敦促日方「不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中國主權。」牛彈琴認為，「兩個不得」，斬釘截鐵，在這個問題上，日本本來就有原罪，更沒有任何討價還價的任何餘地。

在半導體議題上，牛彈琴提到中國外交部通稿中的說法，呼籲日本不要不應為虎作倀，並直言「日本，要吸取歷史教訓，不能當美國的走狗」，還有日本除了是G7成員，更是亞洲一員。

但文章最後也指出，對日本，中國仍有所期待，第一，中日關係還是有改善的可能，不然不會高規格接待、語重心長，但「關鍵看行動」；第二，東亞最終還是要聯合起來，歐洲有歐盟，北美有美加墨，東亞方面東協太小，中日韓尤其是中日更應該攜手。

日本 王毅 秦剛

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