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中媒：日外相從東京到北京匆匆訪華 趕搭經濟提速列車

中國新聞組／北京3日電
中國媒體分析指出，日本外相林芳正（左）訪華不只是為「撈人」，更重要的是希望趕上中國經濟提速的這班車。圖為林芳正與中國外長秦剛（右）2日在北京會面。（路透）
中國媒體分析指出，日本外相林芳正（左）訪華不只是為「撈人」，更重要的是希望趕上中國經濟提速的這班車。圖為林芳正與中國外長秦剛（右）2日在北京會面。（路透）

日本外相林芳正短短兩天訪華之旅，有外媒稱他此行目的就是要求中國政府釋放涉間諜罪被捕的日本男子。中國媒體分析指出，林芳正其實不只是為「撈人」，更重要的是值此多位亞歐政要訪華之際，「眼熱」的日本也希望趕上中國經濟提速的這班車，他因此「來也匆匆」可見其「迫切之心」。

新民晚報昨天發表題為「從東京到北京，日本外相林芳正來也匆匆」評論指出，林芳正於前天（1日）抵達北京進行兩天的訪華之旅後，昨天就飛離北京，前往下一站比利時布魯塞爾出席北約外長會議。 從東京到北京，實現了期待已久的中日「部長級外交」，林芳正的目的不是日媒報導中簡單化的只為「撈人」，還有更深的盤算。

文中說，林芳正訪華這段期間，正值亞洲和歐洲多位領導人等政也到中國訪問：新加坡總理李顯龍與中國建立全方位高質量的前瞻性夥伴關係；西班牙首相桑傑士與中國達成要通過合作來更加有效應對各種挑戰的共識；馬來西亞首相安華到訪時更時時提及自己是中國「真正的朋友、懷抱對中國的真誠友好」。接著還有法國總統馬宏克和歐盟主席馮德萊恩將訪華等等。

這其中，西班牙即將接替瑞典成為歐盟輪值主席國，而馬來西亞、新加坡都是東盟國家，前來中國參加博鰲論壇的還有其他大洲的國家領導人。日本號稱是西方七國集團（G7）成員，今年5月還將主辦G7峰會，「日本位處東亞，眼看著西方國家之一的西班牙在與中國加速互動，且甚至是東盟、歐盟要與中國加速互動，能不眼熱？」。

文章認為，林芳正此行當然不僅僅是為了來華撈人。更重要的目的在於日本方面希望趕上中國經濟提速的這班車。所以林芳正不論怎麼忙，不論在中國除了見到秦剛外長的前提下，還將見到哪一位中國領導人，反正林芳正要來北京，這可見其迫切之心。

日本岸田文雄政府在眼熱的同時，該在對華關係上做哪些調整，這才是題中之義。從向好方面看，在林芳正訪華前，中日防務部門海空聯絡機制直通電話宣布建成。但另一方面，日本也突然宣稱將對晶片設備出口繼續加大限制，這明顯又針對中國。而林芳正訪華後立即前往北約總部，以及之後日本在G7系列會議上的舉措，都將「基於這次訪華」，確實顯露出一些什麼。

文中指出，2023年的仲春，日本外相林芳正的北京之行，來也匆匆。希望他帶著思考，向著真正改善中日關係的正途靠攏。這當然也應該是中國對岸田文雄政府的寄望。

日本 北京 G7

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