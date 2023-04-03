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日媒：美國拉G7聯手 對抗中國經濟恫嚇或脅迫

編譯田思怡／綜合報導
美國正推動G7採取聯合行動，對抗中國的經濟恫嚇或脅迫。（路透）
美國正推動G7採取聯合行動，對抗中國的經濟恫嚇或脅迫。（路透）

日經新聞報導，美國正推動七大工業國集團（G7）採取聯合行動，例如以提高關稅等手段，對抗中國的經濟恫嚇或脅迫。

美國已在G7工作層級會議上，呼籲G7對中國的經濟脅迫措施採取聯合行動，並要求安排到今年G7會議的議程內。華府準備在5月的G7廣島峰會前，與今年的輪值主席國日本敲定細節，同時爭取歐洲盟國的支持。

美國國會民主、共和兩黨議員2月提出法案，將授權總統拜登針對中國的經濟脅迫採取反制措施，包括提高對中國產品課徵的關稅、允許美國提供財務支援給遭中國脅迫的國家，例如降低來自被害國產品的關稅稅率，以提高進口，彌補遭北京脅迫的損失，據傳拜登政府支持這項法案。

此舉反映美國認為多邊合作比單獨行動更有效，將讓中國更難經濟脅迫特定國家，而且涵蓋多國的框架也能彌補彼此的貿易損失，降低在中國報復時的損害，顯示拜登政府想建立嚇阻經濟戰的聯盟。

北京日益利用經濟力量遂行外交目的，例如在澳洲要求對新冠肺炎病毒來源進行獨立調查後，宣布提高對澳洲煤炭、葡萄酒及大麥等進口產品的關稅；在與日本因釣魚台列嶼產生糾紛後，停止出口稀土到日本。

不過，華府推動G7國家擬定統一規則反制中國的經濟霸凌，將面臨挑戰，因為德國和日本等國經濟都仰賴中國，可能不太想採取提高關稅等實際報復行動，且若其他國家聯手，可能引發北京當局擔憂，反而更可能從事經濟脅迫行為，況且美方的任何預先防範行動，都可能違反國際貿易規定。

華府顯然希望這些努力也能改善外交。位於南半球的許多「全球南方」（Global South）國家，會輕易感受到中國的經濟壓力，若能讓中國更難經濟脅迫他國，有助吸引這些南方國家加入美國陣營。

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