機場、道路、橋梁… 賀錦麗訪非 到處都是「中國足跡」

美國副總統賀錦麗出訪迦納首都阿克拉。(路透)

美國副總統賀錦麗 日前到訪非洲三國，國際輿論多認為此行是美國為與中國競爭在非洲的影響力而來。不過據美媒報導，賀錦麗在尚比亞等國所到之處都是「中國足跡」，中國援建項目的強勢存在，始終提醒著中國在當地的影響力。世界銀行總裁馬爾帕斯則呼籲，中美提高對非洲國家貸款 的質量、合同要透明，避免債務重創這些發展中經濟體。

觀察者網引述美聯社報導指出，賀錦麗搭乘「空軍二號」飛機3月31日剛降落地尚比亞首都盧薩卡，就再度被提醒「中國在當地的影響力」，因為「空軍二號」落地地點就是不久前由中企設計施工所升級改造後的肯尼思·卡翁達國際機場 ，中國政府還提供了優惠貸款資助。

報導指出，這還只是中國在這片大陸上獲得當地民眾好評的眾多項目之一。除機場外，中國還在盧薩卡修建了一座6萬人體育場，並在尚比亞全國各地修建了道路和橋梁，而賀錦麗的車隊很可能在同樣由中國貸款資助的道路上行駛。

紐約時報也提到，賀錦麗車隊4月2日在迦納首都阿克拉經過一處交通環島，一張印有賀錦麗的海報正後方，就是一塊說明該環島由中方資助的標牌。美聯社報導稱，這些發展令華盛頓「感到震驚」，拜登政府擔心非洲正進一步「滑向北京」。不過賀錦麗稱，此行與中國無關。

另據BBC報導，發展中國家經常以美元或歐元做單位從其他國家或多邊機構借貸，但去年美國和其他主要經濟體急速加息，他們的本國貨幣相對價值下降，讓償還貸款變得更貴、更難。世界銀行總裁馬爾帕斯稱這是一個雙重打擊，意味著經濟增長將會放緩。

馬爾帕斯說，世界上兩個最大經濟體的競爭「應該對發展中國家是健康的」，也就是提供了不同的選擇。「我強烈鼓勵的是，他們的合同要透明。這一直是個問題；如果你寫了一份合同，但說『不要給別人看』，那就是一個減分項。所以要避免這種情況」。

馬爾帕斯還警告說：「對於非洲的政府來說，他們不應該提供抵押品作為貸款的誘因，因為它綁住了幾代人。這在中國已經發生了。」這些問題並非中國融資獨有，但情況正在改善。