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「隨時備戰」中3驅逐艦東海實戰化軍演

記者陳政錄／綜合報導
解放軍驅逐艦編隊在東海實彈射擊。（取材自東部戰區）
解放軍驅逐艦編隊在東海實彈射擊。（取材自東部戰區）

蔡英文總統出訪中美洲友邦、過境美國之際，解放軍動作不斷。除了因應美菲「肩並肩」聯合軍演，解放軍也正在南海展開為期38天的軍演。此外，根據解放軍東部戰區2日公布，近日由湘潭艦、太原艦、泰州艦組成艦艇編隊，赴東海某海域展開實戰化訓練，指稱三艘驅逐艦「隨時準備戰鬥」。

來源：YouTube

解放軍東部戰區微信公眾號2日發文表示，東部戰區海軍某驅逐艦支隊湘潭艦、太原艦、泰州艦組成艦艇編隊赴東海某海域展開實戰化訓練。

在演習過程中，解放軍東部戰區指出，湘潭艦在抵達訓練海區後，率先發現目標，利用水下探測系統進行跟蹤鎖定目標後，湘潭艦、泰州艦迅速發射火箭深彈進行火力打擊。同時，面對複雜多變敵情態勢，編隊各艦進行煙幕釋放，快速機動，占據有利陣隊對敵艦進行火力打擊等。

解放軍東部戰區表示，此次海上訓練編隊緊貼使命任務、突出實戰條件，先後完成武器射擊、聯合海上搜救等十多項課目訓練，進一步檢驗了艦艇編隊協同作戰能力，提升了指揮員決策指揮、官兵應急處置和協調配合能力。

解放軍還稱，「湘潭艦、太原艦、泰州艦，隨時準備戰鬥」。

此外，東部戰區航空兵數架戰鷹近日也枕戈待旦，於下半夜和拂曉訓練區域防空作戰、掩護突擊戰鬥、奪取制空權戰法等多個實戰化課目，進一步提升全時域、全天候作戰能力。有關報導指，要確保部隊做到隨時能戰、隨時迎戰、隨時勝戰。

解放軍東部戰區三驅逐艦近日在東海軍演。（取材自東部戰區）
解放軍東部戰區三驅逐艦近日在東海軍演。（取材自東部戰區）

解放軍 微信 蔡英文

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