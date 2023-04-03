日祭晶片禁令 秦剛： 日切膚之痛猶在 不應為虎作倀

中國外長秦剛（右）2日在北京與日本外相林芳正會面。（路透）

中國外長秦剛 2日在北京與日本 外相林芳正舉行會談。值得注意的是，秦剛在這場會談中針對晶片 禁令問題對日方喊話，他指出「美曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心。」

而針對日方關切公民遭拘留，秦剛回應，中方將依法處置。針對台灣問題，秦剛稱，台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，「不得插手台灣問題」，不得以任何形式損害中國主權。

綜合媒體報導，秦剛與林芳正會談表示，面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題。希望日方樹立正確對中認知，和中方共同努力，加強對話溝通、推進務實合作、妥善管控分歧。日方要負責任處置福島核汙染水排海。

日本經濟產業省3月31日宣布，從7月開始，日本將對六大類23種晶片製造設備的出口加以限制，以「防止構成軍事威脅的國家獲得日本的先進技術」。對此，秦剛表示，美國曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中國自立自強的決心。日本是七國集團成員，更是亞洲一員，應正確引導會議基調和方向，多做有利於地區和平穩定的事，凝聚國際社會真正共識。

秦剛強調，台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪不得插手台灣問題。

林芳正則表示，日中關係富有發展潛力。今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願同中方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，妥處各自關切，推動構築具有建設性、穩定的日中關係，共同作為負責任國家為地區和世界繁榮穩定作出積極貢獻。

關於一名日本公民涉嫌在華從事間諜活動案件，秦剛強調，中方將依法處置。雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換意見。

此外，環時社評指出，秦剛在會談中直言不諱地指出，日本「不應為虎作倀」，可以說這是日本近兩年對華消極動向中最突出的部分。