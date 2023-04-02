我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

日外相抵北京 分析：中「人質外交」逼談晶片鬆綁

中國新聞組／北京2日電
日外相林芳正（右二）到訪中國，將與中國外長秦剛會談。（美聯社）
日外相林芳正（右二）到訪中國，將與中國外長秦剛會談。（美聯社）

日本外相林芳正1日下午抵達北京，今天與中國國務委員兼外交部長秦剛會談。據指出，林芳正除將表達對中俄在日本周邊軍事行動等的關切，也將就目前有5名日本人被拘，要求中方早日釋放。有分析稱，北京想藉林芳正此行，利用在中國大陸投資的日本企業向岸田政府施壓，運用「人質外交」懲罰日本關注台海局勢，同時尋求日晶片禁令鬆綁的可能。

應中國外長秦剛之邀，林芳正1日下午抵達北京，除與秦剛會談，據日媒報導，還可能會晤中共中央外事辦主任王毅、國務院總理李強。林芳正此行是自2019年12月的茂木敏充以來，相隔達三年三個月，再有日本外相訪中。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正此行將針對中國大陸海警局船隻接連駛入釣魚台列嶼（尖閣諸島）等東海在內的日本周邊地區，頻頻從事軍事活動，以及中俄攜手在日本周邊開展的軍事活動增加，向秦剛表達嚴重擔憂。兩位外長也將討論俄烏情勢。

日本共同社報導，林芳正也將要求中方儘快釋放日本「安斯泰來製藥」外派到華的一名50多歲男幹部。中國國安部門3月以此人涉嫌違反刑法及反間諜法為由羈押，正進行審訊。據日本外務省透露，2015年以後在華被拘留的日本人共計有17人，仍有5人被拘，林芳正將向中方要求早日釋放。

美國之音報導指出，中國在林芳正到訪前拘捕了在中日企一名幹部，這顯示北京欲利用「人質外交」回應和懲罰日本關注台海局勢。有評論則認為，北京實際上另有所圖。

報導引述日本靜岡大學教授楊海英表示，這起拘捕事件在日本引起輿論嘩然，日本人對北京的這種野蠻做法非常氣憤。十幾名日本人已經關了幾年，日本政府對此非常無能，岸田文雄為維持政權，不得不派出林芳正外相去北京談此事。

台灣中山大學大陸與亞太區域研究所教授郭育仁認為，北京想利用在大陸投資的日本企業向岸田政府施壓。人質外交在中國大陸其實已經習以為常。華為副董事長兼首席財務官孟晚舟在加拿大被拘捕、羈押時，北京當局反制加拿大的做法就是在中國境內逮捕加拿大公民。

另日本政府3月31日宣布將加強對先進晶片設備的出口管制，預計7月生效。郭育仁認為，從北京角度來看，林芳正此次訪中， 重點並不是外界所想像的台海局勢，而是晶片禁令。美國在晶片上對中方卡脖子，大陸的晶片來源僅剩台灣、日本跟南韓，其中還有可能解套的就是日本。「大陸正進行最後的努力，看日本在這一部分有沒有協商的可能性」。

日本 北京 晶片

上一則

海南2025全島封關 取經香港 打造中國首個特殊關稅區

下一則

中星關係提升「自貿協定」升級 年內簽署

延伸閱讀

日本外相林芳正抵北京 中國「人質外交」料成焦點

日本外相林芳正抵北京 中國「人質外交」料成焦點
日外相2日與秦剛會談 正協調與王毅、李強會面

日外相2日與秦剛會談 正協調與王毅、李強會面
避免危機升級 解放軍：中日海空聯絡「直通電話」建成

避免危機升級 解放軍：中日海空聯絡「直通電話」建成
中上演「春季外交」熱潮 日祭晶片禁令 外相訪中增籌碼

中上演「春季外交」熱潮 日祭晶片禁令 外相訪中增籌碼

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體