中星關係提升「自貿協定」升級 年內簽署

中國國務院總理李強1日在北京與新加坡總理李顯龍舉行會談。會談後，李強和李顯龍共同見證多項雙邊合作文件簽署。(中新社)

中國與新加坡 1日共同發表《關於建立全方位高質量的前瞻性夥伴關係的聯合聲明》，雙方一致認為，兩國始終從長遠角度和戰略高度規劃和推動中星互利關係發展。雙方一致同意，將中星關係提升為「全方位高質量的前瞻性夥伴關係」，並推動「中星自貿協定」升級後續談判於今年內完成簽署議定書。

中國外交部在網站上發出的這份聯合聲明中說，應中華人民共和國國務院總理李強 邀請，新加坡共和國總理李顯龍於2023年3月27日至4月1日對中華人民共和國進行正式訪問。訪問期間，習近平主席與李顯龍總理舉行會見，李強總理與李顯龍舉行會談，全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧分別與李顯龍總理舉行會見。

聲明說，雙方一致認為，兩國始終從長遠角度和戰略高度規劃和推動中星互利關係發展。2015年習近平主席對新加坡進行國事訪問期間，兩國建立了與時俱進的全方位合作夥伴關係。在這一關係定位指引下，雙邊關係發展良好，契合兩國獨特優勢和發展優先事項。兩國在廣泛領域建立起務實多元合作，共同把握新興領域新機遇。

新加坡在聲明中重申，支持中方推動高質量發展，歡迎中方繼續深化改革開放。而中方則肯定新加坡長期參與中國現代化建設進程，為雙邊合作奠定堅實基礎，表示支持新加坡的持續發展與繁榮。雙方並高度肯定兩國共建「一帶一路」合作成果，將以今年倡議提出十周年為重要契機，持續深化高質量合作，造福兩國人民。

雙方並歡迎根據2018年簽署的《關於升級自由貿易協定的議定書》啟動的「中星自貿協定」升級後續談判實質性完成，將在今年盡快完成相關議定書簽署。這契合兩國致力於推進高標準、高質量合作，將為兩國提供更多商業友好、自由和透明的政策，提升貿易和投資 市場准入。

雙方並期待加強兩國在貿易和投資、綠色和數字經濟、糧食安全、金融、航空以及人文交流等領域的全面創新合作，特別是在數字化轉型等新領域協同增效，著眼未來發展挖掘新增長機遇。

雙方重申，將在「中國東盟全面戰略夥伴關係框架」下繼續加強中國東盟關係和合作。新加坡歡迎中方支持東盟在不斷演變的區域架構中保持中心地位。兩國將共同努力，有效落實《區域全面經濟夥伴關係協定》，積極推進中國東盟自由貿易區3.0版建設，推動互利共贏的經濟增長。

另中國和新加坡也將繼續共同努力，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，維護開放包容的世界經濟，確保全球供應鏈穩定暢通，推動經濟全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展。