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媒體質疑推特推播中國大外宣 竟收到「大便」當回覆

中國新聞組／北京2日電
推特標識和其擁有者馬斯克。(路透)
推特標識和其擁有者馬斯克。(路透)

美國之音報導，美國富豪馬斯克擁有的社群媒體公司「推特（Twitter）」近來取消一系列針對中國官媒帳號影響力的限制措施，開始向用戶推廣中國大外宣帳號和推文，其中包括人民日報等黨媒的帳號，還有官媒批評反美宣傳的推文。報導認為，推特此舉明顯違反自己的政策。美國之音就此事詢問推特說法，只收到了一個「大便」的表情作為回覆。

報導指出，特斯拉總裁馬斯克去年收購推特後，外界擔憂與北京關係良好的馬斯克是否會放寬對來自中國官方影響力的限制。而一些推特用戶最近就在他們的「為你推薦」（For you）頁面上發現來自標記有「中國官方附屬媒體」標籤的帳號的推文。但一些用戶反映，他們看到的許多推文是來自他們並沒有關注的中國官媒帳號。

丹麥智庫「思考中國」總經理魏凱說，他大約一、兩周之前開始發現推特向他推薦中國官媒帳號的推文。最常出現在他時間線上的帳號是上海日報的專欄作家安柏然。曾在新華社、英文的中國日報工作過的肖恩·海恩斯表示，他從3月23日起注意到推特向他推薦中國官媒推文，並常常出現在他的「為你推薦」頁面的頂端。而其中許多來將海恩斯拉黑的官媒帳號。

報導說，他們的經歷顯示推特似乎正在違背自己制定的官媒政策。推特的現行政策規定，「在國家附屬媒體的案例上，推特不會向人們推薦或放大貼有該標籤的帳號以及他們的推文。截至發稿，這一政策依然顯示在推特的官方網站上。

美國之音就此以電子郵件詢問推特，只收到了一個「大便」的表情作為回覆。馬斯克3月19日在推特上表示，以後推特的媒體電郵帳號會用「大便」表情自動回覆所有收到的郵件。

推特 馬斯克 社群媒體

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