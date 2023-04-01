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避免危機升級 解放軍：中日海空聯絡「直通電話」建成

中國新聞組／北京1日電
日本外相林芳正。（路透資料照片）
日本外相林芳正。（路透資料照片）

日本外相林芳正4月1日訪華前一天，中國國防部發布消息稱，中日防務部門海空聯絡機制直通電話線路建設完成，消息強調，「直通電話的建成將有效充實中日防務部門溝通渠道，加強雙方海空危機管控能力，有利於進一步維護地區和平穩定。」專家表示，這是中日關係正趨於改善的積極信號。

環球時報報導，中國國防部發布的消息顯示，根據中日兩國防務部門商定的工作計畫，雙方近期完成了海空聯絡機制直通電話線路建設，將就啟用安排保持溝通。

同一天，中國外交部宣布，日本外相林芳正將於4月1日至2日訪問中國。據共同社報導，這是2019年12月時任日本外相茂木敏充訪華3年3個月以來，日本外相首次訪問中國。林芳正在記者會上稱：「與中國之間存在不少課題和懸而未決事項。將主張應該主張的觀點，為構築建設性且穩定的日中關係深入交換意見。」

外交學院教授周永生表示，林芳正訪華表明中日關係在經過一段艱難之後有所緩和。中國國防部在林芳正訪華前夕釋放了這一消息，表明了中國的誠意。

分析認為，國防部發布的這個消息不可謂不重大，2007年中日同意啟動建立海上緊急聯絡機制，直通電話是兩國通報體制「海空聯絡機制」的核心，目的是在緊急情況下保持溝通。但在此後長達十餘年間，這通電話仍然處於「盡早開通」的狀態。

中日防務部門海空聯絡機制直通電話建立被認為有重大意義。周永生認為，「該直通電話的建成對中日兩國減少摩擦有積極意義，有利於雙方保持溝通，避免誤解誤判，進行危機管控，防止摩擦擴大、事態升級。」

軍事專家宋忠平表示，中日兩國防務部門可以通過該電話保持聯繫。同時，該電話也可以在緊急時刻使用，比如中日在釣魚島和東海畫界問題上存在爭議，釣魚島和東海海空域可能是中日之間發生誤解誤判的區域，因此一旦在這些區域雙方兵力發生爭執，中日雙方可以啟動直通電話避免危機升級。

國防部 日本 釣魚

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