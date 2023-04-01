中對美光實施網路安全審查 反制美國意味濃厚

美國記憶體晶片大廠美光。（路透）

中國國家網信辦旗下網路安全審查辦公室3月31日發布公告，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網路安全審查。備受關注的是，中媒近日曝光，包括長江存儲、海康威視等遭美國列入科技制裁實體清單，中美晶片戰導致中國半導體業血流成河，幕後黑手可能就是美光。因此，這次中國對美光啟動安全審查，反制意味濃厚。

2021年7月1日滴滴正式登陸紐交所，隨即遭網信辦喊停，以為防範國家資料安全風險，對滴滴實施網路安全審查。審查落地，對滴滴重罰80.26億（人民幣，下同，約11.75億美元），對滴滴董事長兼CEO程維、總裁柳青各處100萬（約14.6萬美元）罰款。

這次網路安全審查鎖定美光，外界觀察，美光可能凶多吉少。

馬斯克 擬4月訪中會李強

另據路透報導，特斯拉 執行長馬斯克（Elon Musk）計畫4月訪問中國，尋求與國務院總理李強會面。若此次會面成真，將為馬斯克自新冠疫情後首次拜訪中國。

中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，上海工廠是特斯拉最大生產基地。據知情人士透露，馬斯克已開始為這次訪問做準備。

2018年特斯拉作為中國首個外商獨資整車製造專案落戶上海，正是在李強主政上海期間實現的。當時李強會見馬斯克時表示：「我們將積極打造國際化、法治化、便利化的營商環境，為中外企業在滬發展創造更加有利的條件。」

報導指出，馬斯克此次計畫再度訪問中國，正值中國試圖吸引更多的外國投資之際，以幫助支撐因三年疫情遏制而遭受重創的經濟，而李強一直站在這一努力的最前線。