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會美中關係委員長 王毅：美刻意將中國打造成威脅

記者廖士鋒／綜合報導
中共中央外事辦主任王毅王毅在北京會見美中關係全國委員會會長歐倫斯。（新華社）
中共中央外事辦主任王毅王毅在北京會見美中關係全國委員會會長歐倫斯。（新華社）

中共中央外事辦主任王毅3月31日在北京會見美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen A.Orlins）時指出，中國內外政策保持高度連續性和穩定性，對美政策也一以貫之。而美國對華政策卻發生重大變化，刻意將中國打造成最嚴峻地緣挑戰甚至是威脅。

王毅表示，要改善中美關係，美方應當把兩國元首峇里島會晤共識真正落到實處，重歸理性務實的對華政策，停止打壓圍堵、「脫鉤斷鏈」等錯誤行徑和短視行為。

王毅在與歐倫斯會面時並重申大陸在台灣問題上的立場，強調妥善處理好台灣問題，最重要的原則是一個中國，最根本的遵循是中美三個聯合公報，最嚴峻的威脅是台獨分裂活動。他強調，美方必須言而有信，以實際行動維護好中美關係政治基礎。

另，中美關係「二軌」重要學者之一的復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受觀察者網專訪時表示，近期美國政商界人士到訪中國，「都是帶著一種急切的心情」、「急著來看看中國現在怎麼樣了」，且希望進行交流、合作。

對於台海議題，吳心伯強調，「在目前的狀態下，台灣問題似乎是樹欲靜而風不止」。他特別提到，蔡英文過境美國，「美方處理方式將很大程度上影響到下一階段中國對中美關係的處理和中美間的交往。從目前看來，這是中方一個很重要的觀察點」。

他指出，近期有美國財長、商務部長欲訪中國的消息、美國國務卿布林肯也未取消訪中。「接下來要看雙方下一階段能否按照既定計畫推進高層間的交流與對話，這些高層交往能夠在外交關係、經貿等領域產生哪些具體的成果」。

他表示，總體來看，「今年中美關係會有一個小幅改善的機會之窗。不過，這個機會之窗留給雙方的時間不多了，雙方要抓緊」。現在最大的問題在於，美方在和中方交往時「信用度不高」。

王毅 北京 布林肯

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