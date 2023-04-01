中上演「春季外交」熱潮 日祭晶片禁令 外相訪中增籌碼

中國國家主席習近平3月31日在北京人民大會堂會見訪華的新加坡總理李顯龍。（新華社）

隨著多國政要在全國兩會後接連訪中，中國正上演「春季外交」熱潮。中國外交部昨天再宣布，日本 外相林芳正今日訪華二日，將會見國家主席習近平 。不過就在外交部公布林芳正訪華同一天，日本也宣布今年7月起將限制23種半導體製造設備出口。有分析稱，日方跟進美國遏制中國半導體發展意味濃厚，並意在藉此兩面手法，增加林芳正在華爭取日方權益的籌碼。

林芳正訪華前夕，習近平昨天在北京馬拉松式式外交會見日前來華出席博鰲亞洲論壇2023年年會的及西班牙總理桑傑士、馬來西亞總理安華、新加坡 總理李顯龍。

文匯報報導，習近平會見桑傑士時指出，雙方應該堅持從戰略高度和長遠角度謀畫兩國關係，並盼西班牙為促進中歐對話合作發揮積極作用。桑傑士表示，西班牙今年下半年將接任歐盟輪值主席國，將致力於推動歐盟同中國開展對話合作。

同日下午，習近平會見馬來西亞總理安華指出，雙方要堅決抵制冷戰思維和陣營對抗。安華表示，馬方願同中方推進共建「一帶一路」合作；反對陣營對抗和強迫選邊站隊，東盟作為獨立自主的力量，將為避免地區形勢緊張升級發揮積極作用。

也是同日下午，習近平會見新加坡總理李顯龍時指出，在當前世界百年變局加速演進大背景下，中新兩國尤其應該堅決反對霸道霸凌，明確抵制「脫鈎斷鏈」，加強兩國戰略溝通與「高質量」合作。李顯龍表示，新方期待同中國新一屆政府盡快對接溝通推進重大項目合作，以完成新中自貿協定升級談判為契機。

今天到訪的日本外相林芳正是時隔三年多首次訪華的日外相。中國外交部發言人毛寧表示，中國領導人將會見林芳正。