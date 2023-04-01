孟晚舟：個人案件畫上句號 若工作需要 仍會赴美出差

孟晚舟接任華為輪值董事長。(取材自藍鯨財經)

在3月31日舉行的華為 2022年年度報告會上，華為輪值董事長、首席財務官孟晚舟 在回答記者提問時表示，「隨著法官批准檢方的撤訴申請，我的個人案件（加拿大 引渡案）已經畫上了一個句號」。

原創藍鯨TMT報導，華為2022年年度報告發布會上，對於即將接任輪值董事長一事，孟晚舟說：「我們是體制的接班、制度的接班，從來都不是個人接班，而是集體領導。華為不把公司命運係於個人身上，而是『一張藍圖畫到底』。公司的治理章程已經明確了輪值的職責，我和其他兩位輪值董事長都是一樣的，我們都會按照規則履行。」

據報導，3月28日，華為進行董事會換屆選舉，確定副董事長徐直軍、胡厚崑、孟晚舟擔任公司輪值董事長。孟晚舟的輪值期為2023年4月1日至9月30日。據了解，輪值董事長在當值期間是華為最高領袖，領導公司董事會和常務董事會。輪值董事長輪值期六個月。