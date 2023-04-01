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中國海外首單 印尼雅萬高鐵完成鋪軌 預計6月商業運營

中國新聞組／北京1日電
印尼雅萬高鐵全線軌道鋪通儀式3月31日在印尼雅加達舉行。圖為工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。(新華社)
印尼雅萬高鐵全線軌道鋪通儀式3月31日在印尼雅加達舉行。圖為工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。(新華社)

中國鐵路國際有限公司3月31日表示，印尼雅萬高鐵全線軌道鋪通儀式31日上午9時在哈利姆站3站台舉行，標誌雅萬高鐵全線鋪軌完成，為高質量開通運營奠定了堅實基礎。據了解，雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設的「第一單」，全線採用中國技術、中國標準，項目建成後，雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘，計畫6月投入商業運營。

來源：YouTube

香港文匯報報導，雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和西爪哇省會萬隆，最高運營時速350公里。2015年10月16日，中國和印尼正式簽署雅萬高鐵項目，由中國鐵路總公司（後改制成立為「國鐵集團」）與四家印尼國有企業簽署協議成立合資公司，共同建設和運營雅萬高鐵。

中國鐵路國際有限公司相關負責人表示，雅萬高鐵全長142.3公里，全線鋪軌總長度308.3公里，均採用中國生產的500米長鋼軌，使用全套中國裝備和先進的焊接工藝，鋪軌任務由中國鐵路國際有限公司牽頭的中方施工聯合體成員單位中國電建集團負責。

據報導，自2022年4月20日啟動鋪軌以來，面對印尼當地高溫降雨不良氣候條件、連續30‰長大坡道地段運輸及鋪軌等施工難點，鋪軌單位科學優化施工組織，動態調整施工方案，加強現場資源配置，中印尼雙方鐵路技術人員緊密協作，連續奮戰，確保了雅萬高鐵鋪軌高質量完成。在鋪軌作業過程中，中方技術團隊主動向印尼員工傳授技術，積極為印尼方培養高鐵建設人才。

報導指出，雅萬高鐵是「一帶一路」建設和中印尼兩國務實合作的標誌性項目，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設的「第一單」。項目建成後，雅加達到萬隆的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。

2022年11月9日，在印尼西爪哇省萬隆市，一列高鐵動車組正在雅萬高鐵試驗段進行...
2022年11月9日，在印尼西爪哇省萬隆市，一列高鐵動車組正在雅萬高鐵試驗段進行熱滑試驗。(中新社資料照片)

報導說，從國鐵集團獲悉，雅萬高鐵全線採用中國技術、中國標準，已下線的高速動車組為動力分散型動車組，具有技術先進、安全智能、環境適應力強、本土特色鮮明等特點。

去年10月，印尼總統佐科威視察雅萬高鐵建設情況時表示，雅萬高鐵建設總體進展順利，計畫在2023年6月投入商業運營。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出，在國際基建市場競爭日趨激烈的背景下，各個國家勢必「貨比三家」。作為中國高鐵拿到的海外「第一單」，雅萬高鐵被看作是「一帶一路」上的「樣板工程」「品牌工程」。雅萬高鐵的順利推進，既帶動中國基建工程「走出去」，同時對於帶動印尼當地的區域經濟、旅遊發展具有重大意義。

雅萬高鐵建設時間線(資料來源：大公報)
雅萬高鐵建設時間線(資料來源：大公報)

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