我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

俄媒：習近平答應普亭派專家赴俄羅斯 助封YouTube

中國新聞組／北京1日電
國家主席習近平3月21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)
國家主席習近平3月21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。(新華社)

俄媒報導，中國國家主席習近平日前與俄羅斯總統普亭會面時，同意派出一組中國網路專家前往莫斯科，幫助俄羅斯加強網路審查，其中並將提供中國軍方部分技術，目標是今年第四季封鎖俄國境內主要反戰平台YouTube。美媒引述學者指出，這是習近平向普亭送大禮，普亭向習近平靠攏，在管控言論方面向堪稱「老大哥」的中國取經。

自由亞洲電台引述俄羅斯媒體「Oktagon」報導，一位自稱知情人士表示，習近平與普亭會面期間同意幫俄羅斯加強網路審查，包括會派遣一組中國網路專家往莫斯科，與俄羅斯專家一起，由中國軍方提供部分技術，其餘技術基於俄羅斯和白羅斯自主研發，雙方會分析和準備一個技術路線圖，目標是今年第四季俄羅斯封鎖YouTube。

「Oktagon」透露，該計畫會先由俄羅斯最大電信服務商Rostelecom試點實施，如果成功，範圍將擴大到所有電信商。目前，俄羅斯社交平台VKontakte稱，已準備屏蔽YouTube。

「Oktagon」引述接近克里姆林宮的消息來源稱，俄羅斯安全部隊和總統辦公廳負責信息事務的負責人格羅莫夫（Alexei Gromov）要求封鎖YouTube網站，但總統辦第一副主任基里延科（Sergei Kiriyenko）及許多內閣成員認為應保留，因為即使屏蔽，人民還是會用VPN獲得政治內容。最終決定由普亭做出。

知名博主「牆國反賊」表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，YouTube成為俄境內最重要的反戰平台，普亭深感不悅，故有意向在管控言論方面堪稱「老大哥」的中國取經。

自由亞洲電台引述日本靜岡大學教授楊海英表示，俄羅斯西部地區接近歐洲，有一部分很強的理解西方民主、人權、平等思想的人，相對來說要比中國好一些，但是最後這點希望都因為普亭向中國靠攏，已到風捲殘燭地步。楊海英認為，中國助俄羅斯封殺Youtube是習普會其中一項「成果」，兩人這次會談相當於宣示中俄結盟對抗西方。

中國自2007年10月起，多次間斷性封禁YouTube，至2009年3月徹底被封殺。當年8月軍方報紙「中國國防報」曾發文指推特、臉書和YouTube是「西方敵對勢力的宣傳與顛覆工具」。據谷歌統計數據，Youtube成為谷歌產品中被中國封鎖時間最長的網站。

俄羅斯 普亭 YouTube

上一則

學者：背後4因素 不丹與中國畫界即將談妥

下一則

中上演「春季外交」熱潮 日祭晶片禁令 外相訪中增籌碼

延伸閱讀

俄媒：習近平「獻禮」普亭 派專家赴俄助封YouTube

俄媒：習近平「獻禮」普亭 派專家赴俄助封YouTube
深化與中印關係 普亭簽署新版俄「外交政策構想」

深化與中印關係 普亭簽署新版俄「外交政策構想」
西班牙總理籲習近平與澤倫斯基會談 終止俄烏戰爭

西班牙總理籲習近平與澤倫斯基會談 終止俄烏戰爭
白宮官員：美中關係建「護欄」未成功 拜登準備好與習近平再通話

白宮官員：美中關係建「護欄」未成功 拜登準備好與習近平再通話

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事