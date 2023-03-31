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解放軍「軍營超市」進駐南沙 已在三座島礁營業

記者廖士鋒／即時報導
南沙島礁上，共軍已設立三座軍營超市。（圖／取自「南海艦隊」微信公眾號）
南沙島礁上，共軍已設立三座軍營超市。（圖／取自「南海艦隊」微信公眾號）

解放軍在南沙部分島礁駐有南沙守備部隊，而近期則已在永暑礁、渚碧礁、美濟礁等數處島礁上開幕「軍營超市」，涵蓋400多項商品，也使得駐守解放軍官兵首度得以採購生活用品。

軍媒解放軍報31日報導，指為更好解決島礁物資保障難題，在解放軍海軍機關指導下，南沙守備部隊黨委機關多次調研論證，決定在官兵駐守的島礁上建設「軍營超市」（生活服務中心）。日前已在南沙永暑礁、渚碧礁、美濟礁建成軍營超市並正式投入使用，守礁官兵在島礁上就能採購所需生活用品。

報導稱，南沙守備部隊專門制定「超市管理措施細則」，對超市貨物流轉、運行模式、管理使用等進行明確規範。官兵不參與超市運營，只負責日常管理維護；商品結算由官兵掃碼直接向商家支付。同時也安排專人回收超市垃圾，避免破壞島礁生態環境。

前期先試運行的是2020年底開幕的永暑礁軍營超市，而2023年初，渚碧礁、美濟礁軍營超市也投入運營。

據指出，幾處島礁的軍營超市是由大陸某大型供應商提供貨源，依靠南海島礁補給艦定期組織貨物運送，軍方採取免租金方式提供土地，貨物價格則比大陸本土超市零售價平均便宜約15%，軍營超市則商品涵蓋5大類400多種。

除商品服務外，目前也已經提供免費接收快遞、免費理髮服務。此外，各軍營超市還附設有洗衣熨燙、運動健身、心理諮詢、單人KTV（唱吧）、咖啡吧、電子書閱覽室、VR體驗等設施與服務。

解放軍 健身 租金

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