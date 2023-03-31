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博鰲論壇／李強：反對濫用單邊制裁和「新冷戰」

中國新聞組／北京31日電
中國國務院總理李強30日下午出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。(中新社)
中國國務院總理李強30日下午出席博鰲亞洲論壇2023年年會的中外企業家代表座談。(中新社)

博鰲亞洲論壇2023年年會昨天在海南開幕，李強今年3月接任中國國務院總理後，首次以新身分出席國際性論壇並發表談話。李強表示，和平是發展前提，對於國家之間的爭端應以和平方式解決，反對濫用單邊制裁、「長臂管轄」和「新冷戰」；並稱中國絕不會透過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化。

新華社報導，李強提到，今年博鰲論壇年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，非常切合當前的世界形勢與各方關切的議題，因為在當今世界，不確定、不穩定與難預料成為常態，在充滿不確定的情形下，大家更加迫切希望更多強大而確定的力量。

李強在演講中指出，中國國家主席習近平在十年前提出「構建人類命運共同體」主張 ，為全球發展提供了中國方案。現在，亞洲和世界都處在歷史演變的十字路口，要高舉人類命運共同體旗幟，打造世界和諧穩定、打造世界增強動力源、打造世界合作新高地，為世界和平發展注入更多確定性。

他強調，和平是發展前提，過去幾十年間亞洲之所以可以取得世界矚目的發展成就，離不開亞洲總體和平穩定的大環境，未來亞洲要實現更大發展，絕不能生亂否則會自斷前程。

他說，世界形勢越是動盪不安，越是要倍加珍惜這些寶貴財富，堅決守護來之不易的和平局面。要落實全球安全倡議，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」，反對選邊站隊、集團對抗和「新冷戰」，堅持以和平方式解決國家間的分歧和爭端，共同維護世界的和平安寧。

針對經濟發展，李強表示，要構建開放型世界經濟，反對貿易保護主義和「脫鉤斷鏈」，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通。他還稱，中國決不會透過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化，一定會用和平和發展的方式使14億多人口整體邁進現代化社會。

他說，從當下看，中國經濟增長的動能和態勢是強勁的。今年前兩個月，中國經濟呈現恢復向好態勢，消費、投資等主要經濟指標向好，「不論世界發生什麼樣的變化，我們都將始終堅持改革開放」。

中國國務院總理李強30日上午出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式，並發表演講。(...
中國國務院總理李強30日上午出席博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式，並發表演講。(中新社)

李強 國務院 投資

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