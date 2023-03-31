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美眾院認定中國「發達」 俠客島酸：這「好意」還真收受不起

中國新聞組／北京31日電
中國被美方認定為「發達（已開發）國家」，引起中國媒體關注。圖為一名男子在上海陸家嘴金融區的寫字樓附近乘坐自動扶梯。(路透)
中國被美方認定為「發達（已開發）國家」，引起中國媒體關注。圖為一名男子在上海陸家嘴金融區的寫字樓附近乘坐自動扶梯。(路透)

美國國會聯邦眾議院3月27日通過「中華人民共和國不是發展中（開發中）國家法」。中國官媒發文稱，這是美國的狡猾與霸道，用意是中國對外貿易因此不能再適用特殊和差別待遇，美國特定產品就可能以技術及價格優勢對中國市場形成傾銷，同時可藉此在外交領域孤立中國。「有一種『發達』，叫美國說你發達」，但這份「好意」，中國還真收受不起。

人民日報海外版旗下帳號「俠客島」發文指出，中國竟然被認定為「發達（已開發）國家」，且這「殊榮」還是美國給的。「高帽」常見，這麼離譜的可不多。美國為什麼非要剝奪中國的發展中國家身分？說白了還是要服務其對華遏制總戰略。

先看經濟。將中國定性為「發達國家」可剝奪中方在世界貿易組織（WTO）等國際組織享有的關稅減免、政策補貼、延長磋商期限等優惠待遇。美國一旦「捧殺」中國，就意味著中國對外貿易不再適用任何「特殊和差別待遇」，美國特定產品甚至可能以技術及價格優勢對中國市場形成傾銷。

不光如此，與發達國家相稱的是責任。2022年，美國會參議院批准一項氣候條約修正案，承諾減少該國對氫氟碳化物的生產和使用。但條約中加上了「建議取消中國發展中國家身分」。言外之意，就是讓中國多擔責、多背債，少得應有權益。

在政治上，美國製造中國「已發達」假象，無異於將中國踢出「發展中國家陣營」，同時將中國擋在美國及其盟友主導的「發達國家陣營」之外，逐步在外交領域孤立中國，方便自己「一家獨霸」。

雖然國際上對發達國家標準沒有統一定論，但中國被明確列為發展中國家，是國際社會共識。從數據看，2022年中國人均GDP為1.27萬美元，相當於發達經濟體的1/5、美國的16.6%，國際貨幣基金組織認為，同期人均GDP為2萬美元是發達國家的起碼門檻，中國還有不小差距。

文中說，國際組織都沒認定，美國兩黨開個會就拍板定了，這就是美國的狡猾與霸道。這份「好意」，中國還真收受不起。

華人 參議院 眾議院

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