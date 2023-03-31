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訪中前放話 歐盟主席籲對中更硬、重估「中歐投資協定」

編譯茅毅／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩在首度出訪中國前特地發表對中政策演說，提出歐盟在外交和經濟上對中國「去風險化」的策略。（取材自歐盟執委會網站）
歐盟執委會主席范德賴恩在首度出訪中國前特地發表對中政策演說，提出歐盟在外交和經濟上對中國「去風險化」的策略。（取材自歐盟執委會網站）

歐盟執委會主席范德賴恩30日首度發表對中國的完整政策演說，表示國際情勢在過去3年已經有所改變，歐洲有必要對北京採取更強硬的政策。她說，雙方在2020年達成、翌年中止的「中歐全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment，CAI），執委會將不再積極推動實行，而是要放在視角更廣的戰略中重新評價。

范德賴恩對北京向來不假辭色，但30日是她首次就中歐關係，發表「完整演說」，其中談到台灣情勢、新疆人權，還有北京對立陶宛施以經濟報復。她指稱，這些與日俱增的行動凸顯，北京如今正在國內變得更高壓、在國外更專斷。她並承認，中歐關係過去幾年來已變得「更疏遠又更困難」。

歐洲議會2021年5月以北京對歐盟人士和Merics等實體的制裁，以及香港與新疆等人權問題，壓倒性通過「凍結」對CAI的批准程序。不過，歐盟內部、法國、德國都有望儘速重啟CAI的聲音。

范德賴恩3月10日訪美並與總統拜登會談。在華府升高對北京競爭態勢，並施壓盟友選邊站之際，范德賴恩的宣示並不令人意外。不過，歐盟國家與北京並無戰略矛盾，仍舊希望與中國經貿往來，頂多是降低依賴程度，不至於尋求脫鉤。

華爾街日報報導，中國是歐盟最大的進口市場，雙邊貿易額光單日就接近10億歐元。

德國總理蕭茲去年11月訪中，代表歐盟峰會的歐盟理事會主席米歇爾12月跟進，西班牙總理桑傑士30日出席博鰲論壇，4月4日，法國總統馬克宏將與范德賴恩連袂訪中。

范德賴恩還說，烏克蘭問題將是歐盟與中國關係的關鍵因素。

范德賴恩亦要求歐盟對中國運用「更無畏而且更快速」的新經濟工具，包括審查外國補貼，以及一項針對經濟脅迫的新政策。她透露，針對（脅迫國和受脅迫國間）「失衡的經濟關係」，歐盟今年將引進一項新的「歐洲安全戰略」。

范德賴恩表示，歐洲應該就對外投資，研究一個針對性的手段工具，這將有關少數、某些敏感技術，而對這類技術的投資可能促使軍事能力的發展，產生對國安的風險。「歐洲有必要確保我們公司的資本、專業技能和知識，不會遭用來提高同時是我們『系統性對手』的軍事與情報能力」。

她強調，歐洲仍必須繼續與北京交往，但需要一個降低雙邊關係風險及對中依賴的策略。

歐盟 北京 投資

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