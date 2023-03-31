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甩開美元 中國、巴西達協定 貿易本幣結算

記者廖士鋒／綜合報導
巴西宣布與中國達成協議，雙邊貿易可用本幣結算。圖為中國-巴西商業研討會29日在北京舉行。(取材自巴西貿易和投資促進局)
巴西宣布與中國達成協議，雙邊貿易可用本幣結算。圖為中國-巴西商業研討會29日在北京舉行。(取材自巴西貿易和投資促進局)

中國推動外貿以人民幣結算，試圖擺脫對美元的依賴。除了盟友俄羅斯，中國、巴西雙方已達成一項協定，可用本幣而非美元進行雙邊貿易交易，具體將由巴西BBM銀行與中國工商銀行負責。此外，因病推遲訪華的巴西總統盧拉已痊癒，將於4月11日訪華，商業代表團已迫不及待抵京。

巴西多位官員與商界人士，29日在北京與中國商務部等單位舉辦「中國─巴西商業研討會」，據巴西外交部在推特上的消息，此次研討會期間，雙方各個單位簽署了至少20項協議。

當中，本幣清算協定的消息是外媒所揭露，並由環球時報等官媒相繼報導。報導指出，這項協議讓中國和巴西可以直接進行大規模的貿易和金融交易，用人民幣與黑奧（巴西雷亞爾貨幣）進行雙向兌換。

巴西貿易和投資促進局則在官網中提到20餘項協議的內容，並指出中國交通銀行控股的巴西BBM銀行將加入人民幣跨境支付系統，巴西人民幣清算行則為中國工商銀行（巴西）。

另據央視新聞報導，中國商務部相關負責人提到，中國企業積極探索與巴西在數位經濟、綠色發展、移動通信等新興領域合作，「今年2月，中巴簽署了在巴西建立人民幣清算安排的諒解備忘錄，將進一步促進雙邊貿易和投資便利化」。

此前中國人行2月已經發布消息，指其與巴西央行簽署了上述備忘錄，「將有利於中巴兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿易、投資便利化」，昨天中國外交部發言人毛寧表示，中國海關統計，去年中國與巴西雙邊貿易額為1714.9億美元，同比增長4.9%。

巴西總統魯拉本預定於3月26日至31日率涵蓋多名企業代表的「豪華代表團」到訪北京，不過他因行前染疫而推遲行程。巴西總統新聞秘書昨日透露，魯拉將改為4月11日到訪北京。

巴西 北京 投資

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