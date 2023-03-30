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陸涉美學者：今年中美關係有機會之窗 但時間不多了

記者廖士鋒／即時報導
大陸國關學者吳心伯認為，中美關係小幅改善的機會之窗時間不多了。圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）
大陸國關學者吳心伯認為，中美關係小幅改善的機會之窗時間不多了。圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）

美國政商界人士近期頻頻到訪中國大陸，而中國大陸重要的涉美學者吳心伯也與之有不少接觸，他近日表示，今年中美關係會有一個小幅改善的機會之窗，不過留給雙方的時間不多了，「雙方要抓緊」。

吳心伯是復旦大學國際問題研究院院長，也是2022年11月具官方色彩的機構「中國人民外交學會」組織的赴美訪問高規格代表團團員之一。

陸媒觀察者網30日刊出對吳心伯的專訪，他認為近期美國政商界人士到訪中國大陸，「都是帶著一種急切的心情」、「急著來看看中國現在怎麼樣了」，且希望進行交流、合作。美方人士最關心的問題有三：中國大陸經濟是否能重新恢復活力；兩會之後，改革開放政策的走向與力度；對外政策的調整等。

對於台海議題，吳心伯強調，「在目前的狀態下，台灣問題似乎是樹欲靜而風不止」。他特別提到，4月初蔡英文過境美國，「美方處理方式將很大程度上影響到下一階段中國對中美關係的處理和中美間的交往。從目前看來，這是中方一個很重要的觀察點」。

他也指出，近期有美國財長、商務部長欲訪中國大陸消息、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也未取消訪陸。「接下來要看雙方下一階段能否按照既定計劃推進高層間的交流與對話，這些高層交往能夠在外交關係、經貿等領域產生哪些具體的成果」。

他表示，總體來看，「今年中美關係會有一個小幅改善的機會之窗。不過，這個機會之窗留給雙方的時間不多了，雙方要抓緊」。他直言，現在最大的問題在於，美方在和中國大陸交往時「信用度不高」，在這種情況下，「中方會認為，和美方通話、見面似乎流於形式，對改善中美關係起不到實質性作用」。

另據深圳衛視直新聞28日報導，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒認為，現在中美關係確實已經發生質變。「作為一個美國問題專家，我也非常坦率地說，沒有5年、10年，中美關係難以有實質性的改善」。

朱鋒強調，氣球事件是非常即時的提醒，「本來是可以通過對話、通過有效的溝通就可以平靜去解決的問題，但變成國內政治炒作的一個新的對抗性的情緒化問題。這對中美關係未來來說就是一個非常危險的信號」。

布林肯 商務部 氣球

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