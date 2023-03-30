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日小學教科書稱釣魚島是「固有領土」 中批搞小動作

中國新聞組／北京30日電
中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）
中國外交部發言人毛寧。（取材自中國外交部官網）

日本文部科學省日前公布2024年度小學教科書，其中五年級社會科目將具有爭議的北方四島、竹島（南韓稱獨島）、尖閣諸島（中國稱釣魚島）稱為日本的固有領土。中國外交部批評日本在歷史領土問題上搞小動作，並稱釣魚島及其附屬島嶼自古就是中國固有領土，已向日方提出嚴正交涉。

共同社報導，2020年4月起實施的小學指導要領中，有關北方四島、竹島和尖閣諸島，明確了要求五年級「須提及是我國固有領土」的指導方針。據文部科學省稱，固有領土意味著「迄今從未成為過他國領土」。

六年級社會科目中一段申請審定的表述為「作為日本領土的北方四島和竹島」。但審定意見認為兒童可能會誤解，因而在修改為「日本固有領土」後通過了審定。一名教科書編寫人員表示，既然政府見解已經確定，那麼只能按那樣寫。

有關戰時日本與東亞的關係，六年級社會均提到南京事件和被徵勞工的問題。也有教科書就被徵勞工採用了「眾多朝鮮半島人和中國人被強制動員，在工廠或礦山等惡劣條件下被迫從事嚴苛的勞動」的詳細記述。

據環球網報導，中國外交部發言人毛寧對此回應稱，日方在教科書審定上，通過玩弄文字遊戲模糊史實，淡化和逃避歷史罪責，是否定和歪曲自身侵略歷史的慣用伎倆。

毛寧指出，日本軍國主義的侵略戰爭給受害國人民造成深重災難，強徵和奴役勞工是日本軍國主義犯下的嚴重罪行，鐵證如山、不容翻案。釣魚島及其附屬島嶼自古就是中國固有領土，無論日方在教科書上寫什麼，都改變不了釣魚島屬於中國的事實。

日本 釣魚 勞工

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