我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

一帶一路大項目 中沙合作化工工程遼寧開工

中國新聞組／北京30日電
開工儀式現場。(取材自人民網)
開工儀式現場。(取材自人民網)

一帶一路」倡議重大項目：中國、沙烏地阿拉伯兩國合作共建的精細化工及原料工程項目29日在遼寧盤錦開工。該項目主要建設1500萬噸/年煉油和乙烯等32套工藝裝置。預計2025年竣工，投產後可實現年銷售收入超千億元（人民幣，下同）。

綜合人民網、中通社報導，精細化工及原料工程項目占地8.9平方公里，總投資837億元，主要建設1500萬噸/年煉油和乙烯、PX等共32套工藝裝置，以及配套公用工程及輔助設施。

項目立足於中國國內高端和進口替代，下游產品以國家支持的化工新材料和高端精細化工產品為主導，項目實施後將帶動一批上下游產業鏈配套項目建設，形成以高端聚烯烴為特色、新材料新能源等產業集聚發展的態勢。項目預計2025年竣工，投產後可實現年銷售收入超千億元。　　

報導稱，該項目建成投產後，盤錦市乙烯產能將實現翻番、PX產能從無到有，石化產業原料來源實現多元化，同時將大大降低成品油產出率，推動石化產業向高端聚烯烴等下游產業延伸，實現由「燃料」向「材料」轉變。屆時盤錦市石化及精細化工產業產值將突破4000億元，占到遼寧省石化產業的三分之一，有效提升遼寧石化產業總體實力和競爭力。

一帶一路 投資 沙烏地阿拉伯

上一則

學生用ChatGPT 香港各大學不同調 5校推指引

下一則

港中小學生北極團 親子優惠價18萬 天價考察受矚目

延伸閱讀

多省出招穩定民企信心 海南：企業家涉案「能不捕的不捕」

多省出招穩定民企信心 海南：企業家涉案「能不捕的不捕」
懷念手排小車

懷念手排小車
找第一份工

找第一份工
一帶一路債務陷阱？前世銀行長：更要關注如何還債

一帶一路債務陷阱？前世銀行長：更要關注如何還債

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議