一帶一路大項目 中沙合作化工工程遼寧開工

開工儀式現場。(取材自人民網)

「一帶一路 」倡議重大項目：中國、沙烏地阿拉伯 兩國合作共建的精細化工及原料工程項目29日在遼寧盤錦開工。該項目主要建設1500萬噸/年煉油和乙烯等32套工藝裝置。預計2025年竣工，投產後可實現年銷售收入超千億元（人民幣，下同）。

綜合人民網、中通社報導，精細化工及原料工程項目占地8.9平方公里，總投資 837億元，主要建設1500萬噸/年煉油和乙烯、PX等共32套工藝裝置，以及配套公用工程及輔助設施。

項目立足於中國國內高端和進口替代，下游產品以國家支持的化工新材料和高端精細化工產品為主導，項目實施後將帶動一批上下游產業鏈配套項目建設，形成以高端聚烯烴為特色、新材料新能源等產業集聚發展的態勢。項目預計2025年竣工，投產後可實現年銷售收入超千億元。

報導稱，該項目建成投產後，盤錦市乙烯產能將實現翻番、PX產能從無到有，石化產業原料來源實現多元化，同時將大大降低成品油產出率，推動石化產業向高端聚烯烴等下游產業延伸，實現由「燃料」向「材料」轉變。屆時盤錦市石化及精細化工產業產值將突破4000億元，占到遼寧省石化產業的三分之一，有效提升遼寧石化產業總體實力和競爭力。